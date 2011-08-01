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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

سرتیپ حاتمی:

روند توسعه زنجان کند است/ فرهنگ رایج در زنجان موجب گریز سرمایه گذاران می شود

روند توسعه زنجان کند است/ فرهنگ رایج در زنجان موجب گریز سرمایه گذاران می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو مجمع زنجانی های مقیم خارج از استان ضمن اظهار تاسف از روند کند توسعه استان گفت: روند توسعه استان با ظرفیتهای بی شمار موجود در آن متناسب نیست.

سرتیپ امیر حاتمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه در گفتگو با مهر با اشاره به بخش عظیمی از ظرفیتهای بلااستفاده در استان افزود: متاسفانه از تولیدات استان در صنایع پایین دستی استفاده نمی شود و به عنوان محصول اولیه از استان خارج می شود که این امر یکی از دلایل عدم توسعه است.

وی فرهنگ رایج در استان را یکی از دلایل گریز سرمایه گذاران از این استان دانست و ابراز کرد: فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت نخبگان تاثیر بسزایی در پیشرفت همه جانبه استان خواهد داشت.

سرتیپ حاتمی کم توجهی و بی توجهی مردم و مسئولان استان به شخصیتهای برجسته استان را از مصادیق ضعف فرهنگی در استان برشمرد و گفت: توجه به علما و حکما و گرامیداشت این شخصیت ها زمینه رشد و هم افزایی را به ارمغان می آورد.

معاون ستاد نیروهای مسلح کشور در خصوص وضعیت تجهیزات دفاعی کشور نیز اظهار کرد: هر مرحله از تحریم های تحمیل شده بر نظام طی 32 سال اخیر موجب پیشرفت بیشتر و خودکفایی کشور شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران اسلامی در تولید محصولات دفاعی و روش های دفاعی و تاکتیکی متکی به خود است.

این مسئول یادآور شد: ما تهدید ها را واقع بینانه رصد کرده و متناسب با طرح های عملیاتی خود تجهیزات دفاعی مورد نیاز را تولید کرده ایم.

کد مطلب 1372869

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