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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

غلامی قادی در کفتگو با مهر:

برخی از جرائم را نمی توان با مجازات جبران کرد

شهرکرد خبرگزاری مهر: مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: برخی از جرائم به گونه ای هستند که با مجازات نمی توان آنها را جبران کرد.

احمد غلامی قادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جرم در جامعه یک نوع بیماری است و باید این بیماری را درمان کرد و به همین خاطر پیشگیری مقدم بر درمان است.

وی تصریح کرد: برخی از این بیماریها لطماتی را که به جامعه وارد می کنند که درمان پذیر نیست.

مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه پیشگیری بر درمان در جامعه ضرورت دارد، عنوان کرد: اقدامات مناسب برای پیشگیری در جامعه باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه وحدت یک امر مهم بین مسلمانان است، عنوان کرد: وحدت باید بین تمامی مسلمانان حاکم شود تا بهتر بتوان از وقوع جرم پیشگیری کرد.

کد مطلب 1372883

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