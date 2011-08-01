برخی از جرائم را نمی توان با مجازات جبران کرد

احمد غلامی قادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جرم در جامعه یک نوع بیماری است و باید این بیماری را درمان کرد و به همین خاطر پیشگیری مقدم بر درمان است.
وی تصریح کرد: برخی از این بیماریها لطماتی را که به جامعه وارد می کنند که درمان پذیر نیست.
مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه پیشگیری بر درمان در جامعه ضرورت دارد، عنوان کرد: اقدامات مناسب برای پیشگیری در جامعه باید صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه وحدت یک امر مهم بین مسلمانان است، عنوان کرد: وحدت باید بین تمامی مسلمانان حاکم شود تا بهتر بتوان از وقوع جرم پیشگیری کرد.
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