برخی از جرائم را نمی توان با مجازات جبران کرد

شهرکرد خبرگزاری مهر: مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: برخی از جرائم به گونه ای هستند که با مجازات نمی توان آنها را جبران کرد.