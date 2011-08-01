مشاغل کشاورزی در ایلام ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع عمومی نظام صنفی متشکل از اعضای اصلی هیئت مدیره نظام صنفی شهرستانها با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی استان در مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه که به منظور تعیین هیئت مدیره نظام صنفی استان و تائید اساسنامه و تعیین روزنامه رسمی برگزار شد، داودی نصر مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان و مسئول دبیرخانه نظام صنفی با بیان کلیات موضوع به بررسی نقش نظام صنفی در ساماندهی مشاغل کشاورزی پرداخت .

وی گفت: نظام صنفی قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظام بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم می شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان افزود: با تشکیل نظام صنفی زمینه حضور بهره برداران در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی امور بخش کشاورزی و بستر لازم برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتهای تصدیگری در بخش غیردولتی فراهم می شود .

در این جلسه خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه نقش و جایگاه نظام صنفی در توسعه بخش کشاورزی مطالبی ایراد کرده و خلاصه ای از اقدامات و برنامه های در دست اقدام سازمان جهاد کشاورزی جهت حمایت و راه اندازی این نظام ایراد داشتند .