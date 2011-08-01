26 بیمار خاص خراسان شمالی از کمیته امداد خدمات درمانی می گیرند

محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع این بیماران 9 نفر دیالیزی، 11نفر پیوند کلیه، پنج نفر ام اس و یک نفر هموفیلی است که در طول سال از خدمات درمان این نهاد برخوردار می شوند.



وی تصریح کرد: بیش از253 میلیون ریال اعتبار برای درمان این مددجویان در طی امسال هزینه شد.

وی افزود: از این میان 234 میلیون ریال از محل بیمه و بیش از 18 میلیون ریال از محل کمک های ویژه است.

بلوچی گفت: پرداخت هزینه داروها، دیالیز، فرانشیز داروها و بستری، هزینه های خارج از تعهد و پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب از جمله خدمات درمانی است که در طول سال به بیماران خاص ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه این بیماران برای درمان بهتر به خارج از استان اعزام می شوند افزود: طی امسال 15 نفر از مددجویان جهت درمان به استان های دیگر اعزام شدند.

این مسئول ادامه داد: پارسال نیز 17 نفر از بیماران خاص جهت درمان به خارج از استان اعزام شدند.

بلوچی اذعان کرد: کمیته امداد در سال گذشته برای درمان 27 بیمار خاص مبلغ یک میلیارد و 439 میلیون ریال از محل بیمه و بیش از 270 میلیون ریال از محل کمک های ویژه هزینه کرد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در خصوص بهبودی این مددجویان گفت: این بیماران بدلیل شرایط خاص جسمانی باید دائم تحت درمان و کنترل باشند به همین خاطر با ارائه خدمات مستمر به آنان در طول سال می توان آنان را به بهبود نسبی نزدیک کرد.