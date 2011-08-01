ورزشی بومی گنبدیها والیبال است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات این تیم گفت: این شهرستان سرشار از استعداد ورزشی به ویژه در والیبال است.
وی اظهار داشت: ما وظیفه داریم توقع مردم و طرفداران و علاقمندان را به نحو شایستهای پیگیری و تامین کنیم.
در جلسه بررسی مشکلات تیم والیبال این شهرستان که با حضور نماینده مجلس و مدیران تربیتبدنی و رئیس هیئت والیبال برگزار شد مشکلات سال قبل و راههای حضور بهتر و قویتر تیم والیبال گنبدکاووس در سوپر لیگ کشور بررسی شد.
تیم والیبال گنبد کاووس در لیگ برتر کشور حضور دارد.
این شهرستان در شرق گلستان واقع شده است.
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