ورزشی بومی گنبدیها والیبال است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات این تیم گفت: این شهرستان سرشار از استعداد ورزشی به ویژه در والیبال است.

وی اظهار داشت: ما وظیفه داریم توقع مردم و طرفداران و علاقمندان را به نحو شایسته‌ای پیگیری و تامین کنیم.

در جلسه بررسی مشکلات تیم والیبال این شهرستان که با حضور نماینده مجلس و مدیران تربیت‎بدنی و رئیس هیئت والیبال برگزار شد مشکلات سال قبل و راههای حضور بهتر و قوی‌تر تیم والیبال گنبدکاووس در سوپر لیگ کشور بررسی شد.

تیم والیبال گنبد کاووس در لیگ برتر کشور حضور دارد.

این شهرستان در شرق گلستان واقع شده است.

