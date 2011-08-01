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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

فرماندار:

ورزشی بومی گنبدیها والیبال است

ورزشی بومی گنبدیها والیبال است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: والیبال ورزش بومی و دارای طرفداران ویژه در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات این تیم گفت: این شهرستان سرشار از استعداد ورزشی به ویژه در والیبال است.

وی اظهار داشت: ما وظیفه داریم توقع مردم و طرفداران و علاقمندان را به نحو شایسته‌ای پیگیری و تامین کنیم.

در جلسه بررسی مشکلات تیم والیبال این شهرستان که با حضور نماینده مجلس و مدیران تربیت‎بدنی و رئیس هیئت والیبال برگزار شد مشکلات سال قبل و راههای حضور بهتر و قوی‌تر تیم والیبال گنبدکاووس در سوپر لیگ کشور بررسی شد.
 
تیم والیبال گنبد کاووس در لیگ برتر کشور حضور دارد.
 
این شهرستان در شرق گلستان واقع شده است.
 
کد مطلب 1372913

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