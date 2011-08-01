اعزام 84 مبلغ دینی به 40 کشور جهان در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید مشکی از اعزام 84 مبلغ دینی از ایران به 40 کشور جهان توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این افراد برای پاسخگویی به سئوالات دینی ایرانیان خارج از کشور اعزام می شوند.



وی همچنین با تشریح فعالیت‏های مرکز بین المللی تبلیغ در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اعزام، حمایت و پشتیبانی از مبلغینی که در حوزه تبلیغی و ترویجی، همچون چاپ کتاب، ایجاد سایت های مختلف دینی، تشکیل حوزه های درسی برای مسلمانان در نقاط مختلف دنیا فعالیت می کنند، از جمله فعالیت های این مرکز است.



مشکی در ادامه بیان داشت: اعزام گروه های مختلف تواشیح قاریان و حافظان از دیگر فعالیت های مرکز بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ماه مبارک رمضان می باشد.



اعزام 34 گروه تبلیغی به 25 کشور جهان



رئیس مرکز بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از اعزام بیش از 34 گروه تبلیغی به 25 کشور جهان خبر داد و گفت: این گروه ها در حدود 180 نفر در قالب گروه های تواشیح، قاریان قرآن، حفاظ و اندیشمندان قرآنی در حوزه مطالعات قرآنی هستند که در 25 کشور مورد نظر برنامه‏های ویژه‏ای در ماه مبارک رمضان امسال اجرا می‏کنند.