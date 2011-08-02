مقاومت در برابر تغییر مانع اجرای کامل دولت الکترونیک در زنجان است

مرتضی شهامی در گفتگو با مهر در زنجان با اشاره به ضرورت اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهار کرد: تاکید بر دولت الکترونیک در کشور بی سابقه است چنانکه این طرح در بودجه، برنامه پنج ساله و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به جد مورد تاکید قرار گرفته است. وی ایجاد دولت الکترونیک را گامی در جهت افزایش بهره وری و تسریع روند توسعه کشور برشمرد و افزود: با اهتمام ویژه دولت در سال 86 دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه استانداری ها تشکیل و در پی آن کارگروه "فاوا دولت" با هدف یکپارچه کردن مدیریت دولت الکترونیک ایجاد شد.

شهامی افزود: تدوین سیاست های طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها و بودجه های مورد نیاز از نتایج مطلوب تشکیل کارگروه فاوا است.

وی توسعه دفاتر پیشخوان دولت و پورتال های ادارات را از ثمرات دولت الکترونیک دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه ایجاد پورتال ادارات تکلیفی در برنامه چهارم توسعه بود، در استان زنجان حدود صد در صد تحقق یافته است.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری زنجان ابراز کرد: متاسفانه علی رغم ایجاد پورتال ادارات در استان عدم فعال بودن یا محدودیت در ارائه خدمات به وسیله پورتال های موجود مشکل آفرین شده است.

شهامی در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: در این دفاتر کلیه خدمات نهادهای دولتی اعم از امور پستی و بانکی به شکل کاملا امنیتی و بدون خطا به مردم ارائه خواهد شد.

این مسئول عدم انعطاف مسئولان در ارائه خدمات دولتی را از موانع توسعه دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد و افزود: هدف ما متقاعد کردن ادارات برای برون سپاری خدماتشان به دفاتر پیشخوان دولت است که در این راستا اعطای امتیاز به خدمات الکترونیک در جشنواره شهید رجایی و استفاده از ابزارهای فشار را مد نظر قرار داده ایم.

وی تعداد دفاتر پیشخوان دولت را در استان زنجان 48 مورد اعلام و ابراز کرد: بهمن سال گذشته نیز فراخوان راه اندازی 25 دفتر دیگر را اعلام کردیم که نتایج آن پس از اعلام نتیجه طرح آمایش استان ها طی دوهفته آینده اعلام خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری زنجان با اشاره به افزایش دفعات قطع اینترنت در استان گفت: قطعی اینترنت مربوط به کیفیت ارائه خدمات است و با توجه به اینکه بازار رقابتی و تضمین کیفیت خدمات از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وجود ندارد شاهد افزایش قطع اینترنت هستیم.

شهامی با تاکید بر اینکه پهنای باند اینترنت در کشور کم نیست، بیان داشت: کم فرشی، نظارت کم و قیمت بالای پهنای باند در کشور مانع دسترسی به پهنای باند مناسب شده است.