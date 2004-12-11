به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، همسر جانباز شهيد محمد رجبي ثاني در ابتداي جوابيه خود آورده است :
مسئول محترم خبرگزاري مهر
با احترام
به پاس حفظ حرمت خون همسر شهيدم كه مسئولين روابط عمومي سازمان زندانها در صدد پايمال كردن خون پاكش برآمدهاند ، پاسخ جوابيه سوم آنها را ميدهم . و چون اداره زندانها با غرضورزي علت عفونتهاي ايجاد شده در بدن همسرم را افشا نميكنند و حاضر نيستند جوابي به ما بدهند ، با نام خدا كه شاهد حقيقت بوده و اينك نيز شاهد آن است كه هرچه ميگويم از سر صدق است و چيزي جز حقيقت نيست ، جواب را به مسئولين زندان و قوه قضائيه نداده ،بلكه با دلي پردرد به ملت شريف ايران اعلام ميدارم .
براساس اين گزارش وي در ادامه ضمن بيان شرح كامل وقايع از ابتدا اضافه ميكند : زندان مدت طولاني جلوگيري از مصرف داروهايش كرد . و طبق اظهار مسئولين زندان ، شانزدهم مهرماه دارو به او دادند . درحاليكه از زمان اعزام به زندان يعني 8/7/83 تا شانزدهم مهر ( به مدت هشت روزبراي بيماري كه روزانه 25 عدد قرص مصرف ميكرده ) به او داروي اعصاب داده نشده است .
خدمتخواه پس از شرح مختصري از وضعيت جسمي شهيد رجبي ثاني در بيمارستان ، ادامه ميدهد : اما در جواب روابط عمومي سازمان زندانها اعلام ميدارم :
1 - در بند يك اطلاعيه ، زندان قزلحصارحضور ما را جهت ملاقات نفي كردهاند كه غير از اصول و اسنادي كه در جوابيه قبل تقديم كردم ، شهادت شهود مومن و متعهدي كه جز راه شرع و قانون ، قدمي برنميدارند ، اثبات ميكنند كه ما به ملاقات وي در زندان رفته بوديم . چون ما را تا زندان همراهي كرده بودند . و در محضري كه قضاوت بر پايه عدالت استوار باشد ، با توضيحاتي كه خواهيم داد به راحتي ثابت ميكنيم كه با همسر جانبازم ملاقات داشته ام .
2 - در تمامي اظهارات گذشته كجا ما مدعي بودهايم كه دارو تحويل زندان داده شده و آنها از گرفتن دارو خودداري كردهاند ؟ بلكه هميشه گفتيم كه بازپرس از دادن دستور مبني بر تحويل دارو به همسرم به شدت خودداري ميكرده است . پس روي سخن ما در اين مورد هميشه با بازپرس بوده است كه نه تنها از دادن دستور به تحويل دارو امتناع كرده است ، بلكه در مورد جانباز بودن همسرم نيز به شدت به ما و همسرم اهانت ميكرده است .
3 - در بند دوم آمده است نامه جانبازي همسرم به قاضي محترم ناظر بر زندان ارجاع شده است و نامهاي كه نشان دهنده وضعيت جانبازي همسرم باشد به زندان اعلام نشده است .من هرچه سعي ميكنم معنا و مفهوم حرفشان را بفهمم ، قادر به درك موضوع نيستم . چون مگر زندان شخص است ؟ من هميشه تصور ميكردم زندان مكاني است كه مجرمين در آن نگهداري ميشوند و مسئوليني هستند كه امور آن را سرپرستي و نظارت ميكنند . در نتيجه يكي از اشخاص مطرح در زندانها قاضي ناظر بر زندان است كه محل خدمت او نيز در محيط زندان است . و اگر موضوعي در مورد هر يك از زندانيها مطرح شود ، بايد با ايشان مطرح و يا نامهاي به ايشان ارسال گردد . و انظباط تشكيلاتي و وحدت كاري بايد طوري باشد كه از اتفاقاتي كه در مورد زندانيها پيش ميآيد ، مسئولين ذيربط ديگر را نيز با خبر كند .
اصلا معناي زندان چيست و يا زندان كيست كه قاضي ناظر بر آن جدا از آن است و مكاتباتي كه با او ميشود و يا مكاتباتي كه ايشان ميكنند ، نميتواند قابل استناد براي زندان باشد . به طور كلي آيا تا حالا ديدهايد ، نامهاي نوشته شود و فقط كلمه زندان مخاطب قرار بگيرد .
به هرحال تصور من اينست كه از اين به بعد براي ارسال هر نامه ، دهها و شايد صدها نسخه لازم است كه تهيه شود ، تا به هر شخص كه در زندان بشود دسترسي پيدا كرد ، يك نسخه ارسال شود . زيرا با توجه به گفته روابط عمومي ، نبايد انضباط و وحدت كاري در امورات زندانها باشد و هر مسئولي در زندان مستقل عمل ميكند . و عملكرد او نيز با هيچ مسئول ديگري ، چه رئيس زندان و چه غيره در ميان گذاشته نميشود .
در اينجا لازم است كه اشاره به نامههاي ارسالي در جوابيه قبلي نمايم ؛ يكي از آنها با امضا و مهر مدير دفتر دايره نظارت بر زندان است كه جدا از سازمان زندانها كه اينك جوابيهها را به رسانهها ارسال ميدارد نميباشد . پس چطور ميتوانند بياطلاعي از وضعيت جانبازي و بيماري اعصاب و روان همسرم كنند ؟
ملت عزيز ميهن پاكم ! قضاوت را بر عهده شما ميگذارم .
4 - اما در بند سوم آمده است كه تمامي زندانيان در بدو ورود توسط تيم درمان معاينه ميشوند . پس همسر جانبازم در بدو ورود به زندان ( يعني 8/7/83 طبق جوابيه اول روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان تهران ) معاينه شده و از نظر جسماني طبق نظر تيم درمان زندان كاملا سالم بوده است . و در سطر سوم به بعد بند 3 ميگويند كه « اولين بار » در تاريخ 14/7/83 مورد معاينه قرار ميگيرد و بيماري اضطراب مزمن در تاريخ 16/7/83 تشخيص داده ميشود .
پس اولا بيماري او تا تاريخ فوق فقط و فقط بيماري اعصاب و روان بوده است . ملت شريف ايران! تضادهاي گفتاري سازمان زندانها را چگونه بايد توجيه كرد ؟
ثانيا اگر در بدو ورود مورد معاينه قرار گرفته است ، پس اظهار آنها مبني بر آنكه اولين بار در تاريخ 14/7/83 همسرم مورد معاينه قرار گرفته است ، چه معنايي دارد . بالاخره اولين بار كي معاينه شده است ؟ بدو ورود يا 14/7/83 ؟
مهمتر آنكه طبق گفتههاي مسئولين زندان تا تاريخ 16/7/83 او فقط مبتلا به بيماري اعصاب بوده و همچنين به خداي احد و واحد قسم كه هيچگونه سوختگي و جراحت در بدن او نبوده است . پس سوختگيها و جراحاتي كه وقتي او را در بيمارستان ديدم فقط از روي موهايش توانستم او را بشناسم چگونه و در كجا ايجاد شده است ؟ همسرم كه طبق گفتههاي مسئولين زندان تا تاريخ 16/7/83 مبتلا به بيماري اضطراب مزمن بوده و غير از زندان نيز جايي نرفته است . پس چرا بايد در زندان به اين حال و روز بيفتد ؟
گواهي پزشكي قانوني نيز كه ميگويد : علت فوت ، عفونت منتشره . پس اين عفونتها در بدن سالم او چگونه ايجاد شده است كه روابط عمومي سازمان زندانها و قوه قضائيه در جوابيه ارسالي به رسانهها از دادن هرگونه توضيح طفره ميروند . درحالي كه در مورد جراحات وارده ، شهود و مداركي موجود است كه آثار ضرب و جرح چون شكستگي دندانها و تركيدگي لب و كبودي زير چشم چپ و سوختگي دستها را تأييد و به اثبات ميرساند . و از ملت عزيزم اجازه ميخواهم كه بگذارند دلايل و شهادت شهود در مرجع صلاحيت دار مورد رسيدگي قرار گرفته و استماع گردد .
در پايان ملت عزيز و مهربان ميهنم كه دقايقي با شما از درد سنگيني كه در سينه دارم گفتگو كردهام ! بدانيد و بدانيد و بدانيد كه همسر جانبازم عليرغم انكار روابط عمومي زندانها ، به فيض شهادت نايل آمده است و ارگان و بنياد مربوطه او را فقط با نام شهيد ياد ميكنند .
هميشه سرافراز و سربلند و در امان خدا باشيد.
مليحه خدمتخواه
همسر شهيد محمد رجبي ثاني
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