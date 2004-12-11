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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۲۱:۲۸

خطاب به ملت شريف ايران بيان شد

پاسخ خانواده شهيد رجبي در خصوص جوابيه سوم روابط عمومي اداره كل زندان‌هاي استان تهران

پاسخ خانواده شهيد رجبي در خصوص جوابيه سوم روابط عمومي اداره كل زندان‌هاي استان تهران

در پي انتشار سومين جوابيه روابط عمومي اداره كل زندان‌هاي استان تهران در خصوص پرونده جانباز شهيد محمد رجبي ثاني ، همسر شهيد پاسخي را خطاب به مردم به خبرگزاري مهر ارسال كرد .

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، همسر جانباز شهيد محمد رجبي ثاني در ابتداي جوابيه خود آورده است :

مسئول محترم خبرگزاري مهر

با احترام

به پاس حفظ حرمت خون همسر شهيدم كه مسئولين روابط عمومي سازمان زندان‌ها در صدد پايمال كردن خون پاكش برآمده‌اند ، پاسخ جوابيه سوم آنها را مي‌دهم . و چون اداره زندان‌ها با غرض‌ورزي علت عفونت‌هاي ايجاد شده در بدن همسرم را افشا نمي‌كنند و حاضر نيستند جوابي به ما بدهند ، با نام خدا كه شاهد حقيقت بوده و اينك نيز شاهد آن است كه هرچه مي‌گويم از سر صدق است و چيزي جز حقيقت نيست ، جواب را به مسئولين زندان و قوه قضائيه نداده ،‌بلكه با دلي پردرد به ملت شريف ايران اعلام مي‌دارم .

براساس اين گزارش وي در ادامه ضمن بيان شرح كامل وقايع از ابتدا اضافه مي‌كند : زندان مدت طولاني جلوگيري از مصرف داروهايش كرد . و طبق اظهار مسئولين زندان ، شانزدهم مهرماه دارو به او دادند . درحاليكه از زمان اعزام به زندان يعني 8/7/83 تا شانزدهم مهر ( به مدت هشت روزبراي بيماري كه روزانه 25 عدد قرص مصرف مي‌كرده ) به او داروي اعصاب داده نشده است .

خدمتخواه پس از شرح مختصري از وضعيت جسمي شهيد رجبي ثاني در بيمارستان ، ادامه مي‌دهد : اما در جواب روابط عمومي سازمان زندان‌ها اعلام ميدارم :

 1 - در بند يك اطلاعيه ، زندان قزلحصارحضور ما را جهت ملاقات نفي كرده‌اند كه غير از اصول و اسنادي كه در جوابيه قبل تقديم كردم ، شهادت شهود مومن و متعهدي كه جز راه شرع و قانون ،‌ قدمي برنمي‌دارند ، اثبات مي‌كنند كه ما به ملاقات وي در زندان رفته بوديم . چون ما را تا زندان همراهي كرده بودند . و در محضري كه قضاوت بر پايه عدالت استوار باشد ، با توضيحاتي كه خواهيم داد به راحتي ثابت مي‌كنيم كه با همسر جانبازم ملاقات داشته ام .

2 - در تمامي اظهارات گذشته كجا ما مدعي بوده‌ايم كه دارو تحويل زندان داده شده و آنها از گرفتن دارو خودداري كرده‌اند ؟ بلكه هميشه گفتيم كه بازپرس از دادن دستور مبني بر تحويل دارو به همسرم به شدت خودداري مي‌كرده است . پس روي سخن ما در اين مورد هميشه با بازپرس بوده است كه نه تنها از دادن دستور به تحويل دارو امتناع كرده است ، بلكه در مورد جانباز بودن همسرم نيز به شدت به ما و همسرم اهانت مي‌كرده است .

3 - در بند دوم آمده است نامه جانبازي همسرم به قاضي محترم ناظر بر زندان ارجاع شده است و نامه‌اي كه نشان دهنده وضعيت جانبازي همسرم باشد به زندان اعلام نشده است .من هرچه سعي مي‌كنم معنا و مفهوم حرفشان را بفهمم ، قادر به درك موضوع نيستم . چون مگر زندان شخص است ؟ من هميشه تصور مي‌كردم زندان مكاني است كه مجرمين در آن نگهداري مي‌شوند و مسئوليني هستند كه امور آن را سرپرستي و نظارت مي‌كنند . در نتيجه يكي از اشخاص مطرح در زندان‌ها قاضي ناظر بر زندان است كه محل خدمت او نيز در محيط زندان است . و اگر موضوعي در مورد هر يك از زنداني‌ها مطرح شود ، بايد با ايشان مطرح و يا نامه‌اي به ايشان ارسال گردد . و انظباط تشكيلاتي و وحدت كاري بايد طوري باشد كه از اتفاقاتي كه در مورد زنداني‌ها پيش مي‌آيد ، مسئولين ذيربط ديگر را نيز با خبر كند . 
اصلا معناي زندان چيست و يا زندان كيست كه قاضي ناظر بر آن جدا از آن است و مكاتباتي كه با او مي‌شود و يا مكاتباتي كه ايشان مي‌كنند ، نمي‌تواند قابل استناد براي زندان باشد . به طور كلي آيا تا حالا ديده‌ايد ، نامه‌اي نوشته شود و فقط كلمه زندان مخاطب قرار بگيرد .
به هرحال تصور من اينست كه از اين به بعد براي ارسال هر نامه ، ده‌ها و شايد صدها نسخه لازم است كه تهيه شود ، تا به هر شخص كه در زندان بشود دسترسي پيدا كرد ، يك نسخه ارسال شود . زيرا با توجه به گفته روابط عمومي ، نبايد انضباط و وحدت كاري در امورات زندان‌ها باشد و هر مسئولي در زندان مستقل عمل مي‌كند . و عملكرد او نيز با هيچ مسئول ديگري ، چه رئيس زندان و چه غيره در ميان گذاشته نمي‌شود .

در اينجا لازم است كه اشاره به نامه‌هاي ارسالي در جوابيه قبلي نمايم ؛ يكي از آنها با امضا و مهر مدير دفتر دايره نظارت بر زندان است كه جدا از سازمان زندان‌ها كه اينك جوابيه‌ها را به رسانه‌ها ارسال مي‌دارد نمي‌باشد . پس چطور مي‌توانند بي‌اطلاعي از وضعيت جانبازي و بيماري اعصاب و روان همسرم كنند ؟

ملت عزيز ميهن پاكم ! قضاوت را بر عهده شما مي‌گذارم .

4 - اما در بند سوم آمده است كه تمامي زندانيان در بدو ورود توسط تيم درمان معاينه مي‌شوند . پس همسر جانبازم در بدو ورود به زندان ( يعني 8/7/83 طبق جوابيه اول روابط عمومي اداره كل زندان‌هاي استان تهران ) معاينه شده و از نظر جسماني طبق نظر تيم درمان زندان كاملا سالم بوده است . و در سطر سوم به بعد بند 3 مي‌گويند كه « اولين بار » در تاريخ 14/7/83 مورد معاينه قرار مي‌گيرد و بيماري اضطراب مزمن در تاريخ 16/7/83 تشخيص داده مي‌شود .
پس اولا بيماري او تا تاريخ فوق فقط و فقط بيماري اعصاب و روان بوده است . ملت شريف ايران! تضادهاي گفتاري سازمان زندان‌ها را چگونه بايد توجيه كرد ؟
ثانيا اگر در بدو ورود مورد معاينه قرار گرفته است ، پس اظهار آنها مبني بر آنكه اولين بار در تاريخ 14/7/83 همسرم مورد معاينه قرار گرفته است ، چه معنايي دارد . بالاخره اولين بار كي معاينه شده است ؟ بدو ورود يا 14/7/83 ؟

مهمتر آنكه طبق گفته‌هاي مسئولين زندان تا تاريخ 16/7/83 او فقط مبتلا به بيماري اعصاب بوده و همچنين به خداي احد و واحد قسم كه هيچ‌گونه سوختگي و جراحت در بدن او نبوده است . پس سوختگي‌ها و جراحاتي كه وقتي او را در بيمارستان ديدم فقط از روي موهايش توانستم او را بشناسم چگونه و در كجا ايجاد شده است ؟ همسرم كه طبق گفته‌هاي مسئولين زندان تا تاريخ 16/7/83 مبتلا به بيماري اضطراب مزمن بوده و غير از زندان نيز جايي نرفته است . پس چرا بايد در زندان به اين حال و روز بيفتد ؟

گواهي پزشكي قانوني نيز كه مي‌گويد : علت فوت ، عفونت منتشره . پس اين عفونت‌ها در بدن سالم او چگونه ايجاد شده است كه روابط عمومي سازمان زندان‌ها و قوه قضائيه در جوابيه ارسالي به رسانه‌ها از دادن هرگونه توضيح طفره مي‌روند . درحالي كه در مورد جراحات وارده ، شهود و مداركي موجود است كه آثار ضرب و جرح چون شكستگي دندان‌ها و تركيدگي لب و كبودي زير چشم چپ و سوختگي دست‌ها را تأييد و به اثبات مي‌رساند . و از ملت عزيزم اجازه مي‌خواهم كه بگذارند دلايل و شهادت شهود در مرجع صلاحيت دار مورد رسيدگي قرار گرفته و استماع گردد .

در پايان ملت عزيز و مهربان ميهنم كه دقايقي با شما از درد سنگيني كه در سينه دارم گفتگو كرده‌ام ! بدانيد و بدانيد و بدانيد كه همسر جانبازم عليرغم انكار روابط عمومي زندان‌ها ، به فيض شهادت نايل آمده است و ارگان و بنياد مربوطه او را فقط با نام شهيد ياد مي‌كنند .

هميشه سرافراز و سربلند و در امان خدا باشيد.

مليحه خدمتخواه
همسر شهيد محمد رجبي ثاني

کد مطلب 137297

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