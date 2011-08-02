پیشکسوتان انجمن اولیا و مربیان استان البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تقدیر از زحمات پیشکسوتان انجمن اولیا ومربیان وبرنامه ریزی فعالیتهای انجمن اولیا ومربیان، جلسه مربوطه همراه با آیین تجلیل از پیشکسوتان این عرصه برگزار شد.

به منظور بحث و بررسی و برنامه ریزی فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان، جلسه کارشناسان انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز همراه با آیین تجلیل در مرکز فرهنگی رفاهی البرز برگزار شد.

دراین جلسه که به همت گروه انجمن اولیا ومربیان اداره البرز تشکیل شده بود، پیری رئیس گروه انجمن طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را در وهله اول تجدید خاطره و در وهله دوم تبادل تجربیات و ابتکارات عنوان کرد.

وی یادآور شد: همیشه در کارها باید از تجربیات پیشکسوتان استفاده کنیم و به همین دلیل در این جلسه برآنیم تا از زحمات چندین ساله عزیزانی که هم به عنوان استاد ما بودند وهم سالها دراین عرصه زحمات زیادی متحمل شدند، تقدیر کنیم.

درادامه جلسه، پیشکسوتان در انجمن اولیا و مربیان در ابتدا از این حرکت بسیار زیبا که توسط پیری رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل انجام شده بود، تشکر و سخنان کوتاهی در خصوص دوران خدمت گذاری خود ارائه کردند.

در پایان جلسه لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به پیشکسوتان انجمن اولیا ومربیان مناطق تابعه استان البرز اهدا شد.



