267 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران صادر شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مرز بین المللی مهران یکی از مهمترین کانونهای صادرات کالا بخصوص محصولات کشاورزی از تمام کشور به عراق است.

وی بیان داشت: در این بین محصولات کشاورزی استان ایلام مثل هندوانه نیز به عراق صادر می شود که مورد استقبال تجار عراق قرار می گیرد.

شهبازی افزود: صادرات محصولات کشاورزی از طریق بازارچه مرزی مهران به کشور عراق در تیر ماه سال جاری که گواهی بهداشت آنها توسط کارشناسان قرنطینه صادر شده 267 تن بوده است.

این مسئول اظهار داشت: ارزش این محصولات صادر شده مبلغ یک میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: بیشترین محصولات مربوط به محصولات هندوانه، هلو، آلو و زردآلو است.