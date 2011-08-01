به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: با ایجاد سرویس اینترنت بیسیم برای استفاده گردشگران و شهروندان در پارک ایلگلی تبریز، شاهد بهره برداری از نخستین اینترنت پارک کشور در شهر تبریز هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، اقدام به بسترسازی برای ایجاد این سرویس کرده و در مدت 10 روز دو فرستنده، هرکدام با پوششی به شعاع 300 متر کروی در ضلع شرقی و جنوبی ایلگلی نصب شد.
نوین یادآور شد: از این پس هموطنان عزیز میتوانند به صورت رایگان از طریق رایانه و تلفن همراه خود به اینترنت رایگان در ایلگلی دسترسی داشته باشند.
شهردار تبریز همچنین اظهار امیدواری کرد به زودی در دیگر بوستانها و اماکن دیدنی شهر تبریز نیز امکان استفاده از اینترنت بیسیم برای گردشگران و شهروندان فراهم می شود.
نظر شما