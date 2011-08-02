مصدومیت بازیکنان آزاردهنده نیست/ قهرمان شدن دوباره خیلی مهم نیست

محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه آسیب‏دیدگی بازیکنان تیم ملی بسکتبال خیلی حاد نیست، اظهارداشت: البته وضعیت صمد نیکخواه بهرامی نسبت به دیگر بازیکنان آسیب دیده خیلی خوب نیست. این بازیکن هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد با این حال پیگیر تمریناتش است.

وی وضعیت دیگر بازیکنان آسیب دیده تیم ملی بسکتبال را تشریح کرد و گفت: حامد سهراب‏نژاد تمریناتش را آغاز کرده است. اوشین ساهاکیان گچ دست خود را باز کرده و فعلا با آتل تمرین می‏کند. البته اوشین زمانی هم که دستش در گچ بود تمرینات خود را انجام می‏داد چون دست راستش آزاد بود. آفاق هم که عمل کرده بود، بهتر شده و احتمالا مشکلی برای همراهی تیم ملی از مرحله دوم جام ویلیام جونز نداشته باشد.

مدیر سازمان تیم‏های ملی بسکتبال تاکید کرد: تمام این بازیکنان با وجود آسیب دیده‌ای که دارند تیم ملی را در سفر به چین‌تایپه و شرکت در جام ویلیام جونز همراهی می‎کنند. ضمن اینکه با توجه به فاصله زمانی که تا مسابقات قهرمانی آسیا باقی مانده این آسیب دیدگی‎ها آزاردهنده نیست.

مشحون ضمن اشاره به اینکه با حضور حامد حدادی ترکیب تیم اعزامی به جام ویلیام جونز کامل است، در مورد این مسابقات و اینکه تیم ملی ایران سابقه قهرمانی در این رقابت‎ها را دارد، خاطرنشان کرد: البته قهرمان شدن دوباره خیلی مهم نیست چون هدف نهایی ما بزرگ‎تر و مهم‎تر است. باید در جام ویلیام جونز بازیکنان به آمادگی بهتر برسند. اگر به بازیکنان فشار زیادی وارد شود ترجیح می‎دهیم اول نشویم. به هر حال در این مقطع حفظ سلامتی و آماده نگه داشتن بازیکنان مهمتر است.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا سفر به چین‎تایپه آخرین اعزام برون مرزی تیم ملی بسکتبال است؟"، تصریح کرد: مشخص نیست چون به تورنمنت بین‎المللی تهران و برگزار شدن یا نشدن این رقابت‎ها بستگی دارد.

مدیر سازمان تیم‎های ملی بسکتبال ادامه داد: برای برگزاری تورنمنت بین‎المللی تهران به کشورهایی مانند اسلوونی، لیتوانی، مجارستان، پرتغال، آنگولا و کرواسی دعوت‎نامه ارسال شده است. به برگزاری این تورنمنت خیلی خوش‎بین هستم، در غیر این صورت سعی می‎کنیم سفر برون مرزی دیگری را پیش‎بینی کنیم.

مشحون تاکید کرد: حتی اگر شرایط تنها برای سفر یک تیم به ایران مهیا شود قید سفر برون مرزی را زده و با همان یک تیم دو بار بازی می‎کنیم یا اینکه اگر دو تیم بیایند چهار دیدار با آنها برگزار می‎کنیم، چراکه اگر تورنمنت بین‌المللی لغو شود باید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنیم و با رایزنی زمانی را برای سفر و برگزاری دیدار تدارکاتی مشخص کنیم.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه امید ایران به قهرمانی دوباره در آسیا خیلی بالاست، گفت: همچنان خود را یکی از مدعیان اصلی می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌شود که 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‌شود. به همین منظور این تیم روز چهارشنبه به چین‌تایپه می‌رود تا در جام ویلیام جونز شرکت کند.