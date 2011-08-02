مصدومیت بازیکنان آزاردهنده نیست/ قهرمان شدن دوباره خیلی مهم نیست

محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه آسیبدیدگی بازیکنان تیم ملی بسکتبال خیلی حاد نیست، اظهارداشت: البته وضعیت صمد نیکخواه بهرامی نسبت به دیگر بازیکنان آسیب دیده خیلی خوب نیست. این بازیکن هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد با این حال پیگیر تمریناتش است.
وی وضعیت دیگر بازیکنان آسیب دیده تیم ملی بسکتبال را تشریح کرد و گفت: حامد سهرابنژاد تمریناتش را آغاز کرده است. اوشین ساهاکیان گچ دست خود را باز کرده و فعلا با آتل تمرین میکند. البته اوشین زمانی هم که دستش در گچ بود تمرینات خود را انجام میداد چون دست راستش آزاد بود. آفاق هم که عمل کرده بود، بهتر شده و احتمالا مشکلی برای همراهی تیم ملی از مرحله دوم جام ویلیام جونز نداشته باشد.
مدیر سازمان تیمهای ملی بسکتبال تاکید کرد: تمام این بازیکنان با وجود آسیب دیدهای که دارند تیم ملی را در سفر به چینتایپه و شرکت در جام ویلیام جونز همراهی میکنند. ضمن اینکه با توجه به فاصله زمانی که تا مسابقات قهرمانی آسیا باقی مانده این آسیب دیدگیها آزاردهنده نیست.
مشحون ضمن اشاره به اینکه با حضور حامد حدادی ترکیب تیم اعزامی به جام ویلیام جونز کامل است، در مورد این مسابقات و اینکه تیم ملی ایران سابقه قهرمانی در این رقابتها را دارد، خاطرنشان کرد: البته قهرمان شدن دوباره خیلی مهم نیست چون هدف نهایی ما بزرگتر و مهمتر است. باید در جام ویلیام جونز بازیکنان به آمادگی بهتر برسند. اگر به بازیکنان فشار زیادی وارد شود ترجیح میدهیم اول نشویم. به هر حال در این مقطع حفظ سلامتی و آماده نگه داشتن بازیکنان مهمتر است.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا سفر به چینتایپه آخرین اعزام برون مرزی تیم ملی بسکتبال است؟"، تصریح کرد: مشخص نیست چون به تورنمنت بینالمللی تهران و برگزار شدن یا نشدن این رقابتها بستگی دارد.
مدیر سازمان تیمهای ملی بسکتبال ادامه داد: برای برگزاری تورنمنت بینالمللی تهران به کشورهایی مانند اسلوونی، لیتوانی، مجارستان، پرتغال، آنگولا و کرواسی دعوتنامه ارسال شده است. به برگزاری این تورنمنت خیلی خوشبین هستم، در غیر این صورت سعی میکنیم سفر برون مرزی دیگری را پیشبینی کنیم.
مشحون تاکید کرد: حتی اگر شرایط تنها برای سفر یک تیم به ایران مهیا شود قید سفر برون مرزی را زده و با همان یک تیم دو بار بازی میکنیم یا اینکه اگر دو تیم بیایند چهار دیدار با آنها برگزار میکنیم، چراکه اگر تورنمنت بینالمللی لغو شود باید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنیم و با رایزنی زمانی را برای سفر و برگزاری دیدار تدارکاتی مشخص کنیم.
مدیر سازمان تیمهای ملی بسکتبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه امید ایران به قهرمانی دوباره در آسیا خیلی بالاست، گفت: همچنان خود را یکی از مدعیان اصلی میدانیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میشود که 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. به همین منظور این تیم روز چهارشنبه به چینتایپه میرود تا در جام ویلیام جونز شرکت کند.
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