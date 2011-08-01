آرای دریدا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی آثار و نوشته‌های اصلی دریدا می‌پردازد و مفاهیم اصلی او را به منطور فهم کلی فلسفه او ارائه می‌دهد.

ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت. نویسنده ادعاهایی که معتقدند این روش منفی و مخرب است را رد و به دفاع از شالوده شکنی می‌پردازد.

دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره می‌گیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار می‌دهد و از این رهگذر چگونگی ساخته شدن این مفاهیم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقل‌مداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.

در واقع روش دریدا با روش پساساختارگرایان و پست مدرنها ارتباط دارد. این کتاب با عنوان "دریدا: مقدمه‌ای کوتاه" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

نویسنده این اثر استاد مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن است.