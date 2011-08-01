1200 کودک اردکانی در طرح سنجش نوآموزان شرکت کردند

علی نجار کار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 200 کودک اردکانی جهت ثبت نام در کلاس اول دبستان در طرح سنجش آموزش و پرورش شامل سنجش بینایی، شنوایی و هوش شرکت کردند.

وی افزود: این طرح امسال در دبستان 22 بهمن اردکان برگزار می شود و 10نیروی متخصص آموزش دیده از کودکان تستهای بینایی سنجی، شنوایی سنجی و هوش به عمل می آورند و سپس کودک برای معاینه دندانپزشکی و آزمایش کامل به مرکز بهداشت معرفی می شود.

نجار کار بیان داشت: در صورت رد شدن کودکان در تستهای سه گانه سنجش، ابتدا تست تخصصی از آنان به عمل می آید و چنانچه در این آزمون نیز موفق نشوند به دبستانهای استثنایی معرفی می شوند.

مسئول طرح سنجش آموزش و پرورش شهرستان اردکان افزود: تاکنون شش کودک جهت اخذ تست تخصصی به مسئولان معرفی شده اند اما خوشبختانه معلولیت ذهنی هیچ کدام تاکنون محرز نشده است.