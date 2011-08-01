  1. استانها
  2. یزد
۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

1200 کودک اردکانی در طرح سنجش نوآموزان شرکت کردند

1200 کودک اردکانی در طرح سنجش نوآموزان شرکت کردند

اردکان - خبرگزاری مهر: مسئول طرح سنجش آموزش و پرورش شهرستان اردکان از شرکت بیش از هزار و 200 کودک اردکانی در طرح سنجش بینایی، شنوایی و هوش خبر داد.

علی نجار کار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 200  کودک اردکانی جهت ثبت نام در کلاس اول دبستان در طرح سنجش آموزش و پرورش شامل سنجش بینایی، شنوایی و هوش شرکت کردند.

وی افزود: این طرح امسال در دبستان 22 بهمن اردکان برگزار می شود و 10نیروی متخصص آموزش دیده از کودکان تستهای بینایی سنجی، شنوایی سنجی و هوش به عمل می آورند و سپس کودک برای معاینه دندانپزشکی و آزمایش کامل به مرکز بهداشت معرفی می شود.

نجار کار بیان داشت: در صورت رد شدن کودکان در تستهای سه گانه سنجش، ابتدا تست تخصصی از آنان به عمل می آید و چنانچه در این آزمون نیز موفق نشوند به دبستانهای استثنایی معرفی می شوند.

مسئول طرح سنجش آموزش و پرورش شهرستان اردکان افزود: تاکنون شش کودک جهت اخذ تست تخصصی به مسئولان معرفی شده اند اما خوشبختانه معلولیت ذهنی هیچ کدام تاکنون محرز نشده است.

کد مطلب 1373077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها