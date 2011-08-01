بازی رسانه ای با اظهارات هیگ/ "تحریف" سیاست جدید العربیه و الجزیره

پیش از ظهر امروز بسیاری از رسانه های عربی و غربی همچون العربیه و الجزیره به نقل از ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس خبری فوری را بر روی خروجی خود قرار دادند مبنی بر اینکه دخالت نظامی برای پایان دادن به وضعیت کنونی سوریه بعید نیست.

این رسانه ها که از آغاز اعتراضات مردمی سوریه (15 مارس تاکنون) موضع بسیار خصمانه ای در قبال تحولات این کشور اتخاذ کرده اند با بزرگنمایی رویدادهای سوریه سعی دارند اوضاع این کشور را بسیار بحرانی و ناامن جلوه دهند.

رسانه های مذکور که همواره در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان به طور سلیقه ای اخبار سوریه را پوشش می دهند و یا آن را وارونه جلوه می دهند این بار در بازی رسانه ای خود اظهارات ویلیام هیگ را سوژه خود قرار دادند.

رسانه های غربی و عربی به ویژه العربیه رسانه وابسته به آل سعود و الجزیره وابسته به رژیم قطر از آغاز قیام های عربی تعامل دوگانه ای را در پیش گرفتند. به طوری که خبرهای مربوط به سرکوب وحشیانه قیام مردم بحرین با مشارکت نظامیان سعودی کاملا از سوی این رسانه ها سانسور می شود.

العربیه و الجزیره برای بزرگنمایی و انتشار اخبار دروغ درباره سوریه تنها به سانسور و کتمان همه حقایق اکتفا نمی کنند بلکه تصاویری را از صحنه اعتراضات و درگیری ها در سوریه پخش می کنند که متعلق به دیگر کشورهای عربی است.

یکی دیگر از سیاست رسانه ای العربیه و الجزیره پخش سخنان مداخله جویانه مقامات غربی درباره سوریه و در عین حال سکوت در قبال سخنرانی ها و مواضع مقامات سوریه در قبال تحولات کنونی این کشور است.

این رسانه ها ساعاتی پیش در خبری فوری به نقل از ویلیام هیگ اعلام کردند که دخالت نظامی در سوریه بعید نیست و فشارها بر این کشور افزایش خواهد یافت.

ساعاتی پس از انتشار این خبر رسانه های غربی همچون رویترز، خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان اظهارات صحیح ویلیام هیگ را منتشر کرده و حتی برخی از آنها عنوان اصلاح خبر را درج کردند.

وزیر امور خارجه انگلیس در حالی که اعمال فشارهای بین المللی بر سوریه را خواستار شده بود در عین حال بر مخالفت خود با دخالت نظامی سازمان ملل در سوریه تاکید کرد.

وی در گفتگو با بی بی سی افزود: ما خواهان فشار بین المللی بر سوریه هستیم و این فشار نباید تنها از جانب کشورهای غربی صورت گیرد بلکه باید کشورهای عربی و ترکیه را نیز در بر بگیرد.

هیگ در ادامه ادعاهای خود گفت: امیدوارم شورای امنیت طی قطعنامه ای خشونت در سوریه را محکوم کند هر چند اختلافاتی که در این باره در میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و تصویب چنین قطعنامه ای بعید به نظر می رسد.

وی سناریوی گزینه نظامی علیه سوریه را بعید دانست و گفت: حتی اگر موافق دخالت نظامی باشیم امکانات آن را نداریم. برای تاثیرگذاری بر نظام بشار اسد باید ابزار دیگری متمرکز شویم و وسایلی که در اختیار داریم نسبی است و ما باید به این مسئله اعتراف کنیم.

وزیر امور خارجه انگلیس در پایان از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه دمشق طی هفته جاری خبر داد.

پخش اظهارات کامل ویلیام هیگ از سوی رویترز، خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان بیش از پیش مغرض بودن رسانه های عربی همچون العربیه و الجزیره و پخش خبرهای غیر مستند و جوسازی علیه سوریه را آشکار کرد. رسانه هایی که در انتشار اخبار به آنچه که به زعم خود منابع آگاه و شاهدان عینی می خوانند تکیه می کنند.