خیرخواهی و نوعدوستی نیز اعمال شایسته ای هستند که در بسیاری موارد، بدلیل درگیر شدن در روزمرگیها شاهد کمرنگ شدن آنها و عدم توجه کافی اقشار مختلف به این دو ارزش هستیم .

در این ماه به طور طبیعی میل به دعا و راز و نیاز خالصانه و صادقانه با خداوند متعال افزایش می یابد، پس بسیار شایسته و لازم است از این معنویت درونی برای کسب خیرات نهایت استفاده را داشته و لحظه ای از این ماه عزیز را از دست ندهیم .

ارزش و اهمیت این ماه چنان است که در روایات آمده خواب در این ماه، عبادت محسوب می شود، خوب است با آگاهی، دقت نظر، هوشیاری و هوشمندی ، فرصتی را که از سوی خداوند متعال برای خودسازی در اختیار ما قرار گرفته شناخته و از آن بهترین و بیشترین بهره را ببریم.

روزه یکی از اعمال واجب و عبادی این ماه است که به نوعی تمرین بندگی و اعلام خضوع به درگاه خداوند متعال است، روزه رمضان تمرین همدردی با مردم، ایجاد حس مشترک ایمان، درک فقرا و فرصتی برای رسیدن به اهداف معنوی است.

برای کسب خیرات و برکات این ماه، و نزدیکی به خداوند متعال باید علاوه بر روزه داری و پرهیز از خوردن و آشامیدن، بیش از هر زمان دیگری مراقب اعمال، گفتار و حتی افکار خود باشیم تا نتیجه لازم را از روزه داریهای این ماه کسب کنیم .

برای خودسازی و نزدیکی به خالق هستی باید قلب را از آن چه در نظر پروردگار هستی بخش ناپسند و ناخوشایند است دور کرد و از فرصت این ماه نیز برای زدودن سیاهیها از دل استفاده کنیم .

باید در این ماه به جد تمرین صبر و بردباری در برابر سختیها را به واسطه گرسنگی و تشنگی انجام دهیم، تا در برای مشکلات زندگی صبورانه ایستادگی و با اتکای به خداوند متعال، به شایستگی از آنها عبور کنیم . کسی که خواهان ساختن خویش از درون و عمق وجود است، باید از هرچه ‏مایه پستى و تن ‏پرورى و تنبلى است دوری کرده و به آنچه که انسان را به خدا نزدیک‏ و مقرب مى‏کند متمایل شود.

عفت و پاکدامنى از دیگر ضرورتهای نزدیکی به خالق هستی و اولویتهای خودسازی است . باید به سوى تکامل عقل و روح گام برداشت و با تکیه بر دو بال تقوا و عمل صالح، به‏ اوج عزت و عظمت و خدا خواهى رسید و در مقابل لذات زودگذر دنیایى به سلاح‏ تقوا و زهد مسلح شد تا رستگاری را در آغوش کشیم.

باید بر نفس سرکش مسلط بود و در شرایط و موقعیتهای سخت فردی و اجتماعی، با حفظ کنترل زبان و دست، برخوردی آرام و منطقی با حوادث داشته، ضمن پرهیز از رنجاندن و آزار دیگران، در رفع مسائل و مشکلات پیش آمده، مثبت و مؤثر عمل کنیم .

رمضان ماه تقویت و افزایش محبت، دوستى، همکارى، غمخوارى، ایثار، گذشت، بخشش و نرمش است و در مقابل باید خودپسندی، غرور، دشمنی، خودخواهی را از خودمان دور کنیم .

باید همواره به یاد داشته باشیم که در این ماه درهای بهشت باز است پس نباید حتی یک ثانیه آن را برای نزدیکتر شدن به آخرتی که آرزوی همگان است، از دست بدهیم .

خداوند به منظور ایجاد بستر مناسب هدایت و اینکه زلال معرفت قرآن بر جان مردم حیاتی دوباره بخشد فرصت رمضان را برای ما در نظر گرفته است .

قرائت قرآن با تدبر لازم و درک آموزه های وحیانی آن نیز از جمله برکات و ارزشهای دیگر این ماه است که می بایست مورد دقت نظر و توجه قرار گرفته و تنها به روخوانی آن اکتفا نکرد تا بتوان بهره شایسته را برد .

بسیار شایسته و ضروری است با برنامه ریزی های مناسب و از پیش تعیین شده، همگی این فرصت را بدرستی قدر دانسته و برای بهره گیری معنوی از آن فعالیتهای مؤثر و مناسب را داشته باشیم، تا با پایان این ماه پرفضیلت، که رحمت الهی باریدن دارد، دچار خسران و پشیمانی نشویم که سودی ندارد.

تزکیه، تهذیب، نشاط روحی، ارتقای معنویت و گام برداشتن در جهت قرب الهی از نتایج ارزشمند رمضان است و در واقع می‌توان گفت فلسفه وجودی رمضان ایجاد این تحولات و سازندگی روحی انسانها است، اگر انسان به خوبی از فرصت ایجاد شده استفاده و ارزشهای این ماه را بشناسد، در پایان رمضان بطور قطع تحول درونی ویژه ای را در خود می بیند.