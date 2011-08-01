ایجاد زیرساخت در روستاها منجر به مهاجرت معکوس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله انصاری بعدازظهر دوشنبه در آئین افتتاح یک پروژه مخابرات روستایی افزود: یکی از این زیرساختها مخابرات است که هم اکنون کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

فرماندار کهگیلویه بیان کرد: ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پست بانک در روستاها نیز باعث انجام سریع کارها و جلوگیری از تردد بی مورد روستاییان به شهرها شده است.

انصاری عدم ثبات شغلی کارگزاران مخابرات روستایی را یکی از مهمترین مشکلات این بخش در این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: لازم است مسئولان برای حل این مشکل چاره جویی کنند.

وی عدم آنتن دهی موبایل در برخی ساعات روز و کمی پهنای باند دیتا را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: در برخی از ساعات شبانه روز ترافیک خطوط همراه بسیار زیاد است که انجام مکالمه را با مشکل مواجه می کند.

فرماندار کهگیلویه همچنین بیان داشت: افزایش پهنای باند دیتا جزو مصوبات سفر سوم دولت به این شهرستان بوده و انتظار می رود این مسئله نیز توسط شرکت مخابرات پیگیری شود.