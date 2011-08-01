استمداد از لرستانیها برای اهداء خون در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین تروند در این رابطه با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان و فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز کمترین ذخایر خون را داریم، از مردم خواست تا برای جلوگیری از بروز احتمالی کمبود خون نسبت به اهدای خون در ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: نزدیک به 30 درصد از خون اهدایی در استان توسط بیماران تالاسمی استفاده می شود.

مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به رشد 8 درصدی داوطلبان اهدای خون طی سه ماهه اول سال 90 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از اهدای خون 11 هزار نفر از مردم لرستان طی این مدت خبر داد.

تروند ادامه داد: همچنین طی این مدت نیز 9 درصد افزایش خون گیری داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه حدود 76 درصد پلاکت مورد نیاز بیمارستان‌های استان را پاسخگو هستیم، افزود: سه هزار و 343 واحد خون امسال از لرستان به خوزستان ارسال شده که این رقم 167 درصد رشد را نشان می دهد.

تروند بیان داشت: 47 درصد اهدا کنندگان خون در استان، اهدا کنندگان مستمر هستند که آمار بالایی است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان با اشاره به اینکه 11 درصد اهدا کنندگان خون در استان زن و 89 درصد مرد هستند، یادآور شد: مشاغل آزاد با 42.5 درصد، کارمندان با 22 درصد و دانشجویان و زنان خانه دار هر کدام با 8.3 درصد بیشترین اهداء خون را در میان اقشار مختلف استان داشته‌اند.

وی گفت: 37.6 درصد اهدا کنندگان خون در لرستان دیپلمه و 29 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.