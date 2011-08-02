تاثیر مصارف شهری در بحران دریاچه ارومیه/ تقبیح اظهارات غیرکارشناسی

بیوک رئیسی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: سهم آب شرب و مصارف شهری تبریز از منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه کمتر از یک درصد است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که میزان تاثیر پروژه آبرسانی برای مصارف آب شرب تبریز در افزایش شدت بحران دریاچه ارومیه چه میزان بوده است، گفت: برابر آمارهای رسمی آب مورد استفاده از منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بخش های کشاورزی، صنعت و شهری به ترتیب 90 ، هفت و سه درصد است که بخشی از آب شرب تبریز از طریق انتقال آب زرینه رود به مرکز استان صورت می پذیرد که این میزان در مقایسه با مصارف بسیار بالای بخش کشاورزی غیر محسوس و بی اثر است.

وی درباره انتقال آب زرینه رود برای مصرف شرب شهروندان تبریزی اظهار داشت: میزان کل آب انتقالی از زرینه رود به تبریز با استناد به اظهارات منتقدان موضوع که میزان آن را دو متر مکعب در ثانیه اعلام نموده اند، بین 60 تا 70 میلیون مترمکعب در سال می شود که در مقایسه با نیاز آبی سالانه دریاچه ارومیه رقمی کمتر از دو درصد را شامل می شود.

رئیسی ادامه داد: تلاش سازمان حفاظت محیط زیست در مطالعات طرح بین المللی حفاظت از تالاب دریاچه ارومیه در جهت شناسایی مصارف غیرمجاز و برداشت های غیرقانونی و هدر رفت منابع آب در بهره برداری بخش های مختلف از منابع آبی حوضه آبریز بوده است که سالانه بیش از دو میلیارد مترمکعب از منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را شامل می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود هفت میلیارد مترمکعب است، افزود: برابر مصوبه ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، از کل منابع آبی حوزه 3.7 میلیارد مترمکعب بایستی مورد بهره برداری و مصارف مختلف قرار گرفته و3.1میلیارد مترمکعب نیز به عنوان حق آب دریاچه رها سازی گردد که آب شرب شهرهای مختلف استان های همجوار به همراه مصارف بخش کشاورزی و صنعت در آن پیش بینی شده است.

اختصاص دومترمکعب آب سهم دریاچه ارومیه به مصرف شرب تبریزی ها

پیش تر یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس در خصوص دلیل کاهش آب های ورودی به دریاچه ارومیه گفته بود: در حال حاضر در هر ثانیه دو متر مکعب آب سهم دریاچه ارومیه به آب شرب تبریز اختصاص می یابد.

نادر قاضی پور با انتقاد از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه اظهار کرده بود: شرایط بحرانی دریاچه ارومیه در حالی روزانه تشدید می شود که هر ثانیه دو متر مکعب آب سهم دریاچه ارومیه به آب شرب تبریز اختصاص داده می شود.

وی از عدم اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه خبرداده و بیان کرده بود: در صورت اجرای این طرح نیز آب شرب شهرهای تبریز تامین می شود و آب به دریاچه ارومیه سرازیر نمی شود.

قاضی پور پیشنهاد کرده بود، سهم آب دریاچه ارومیه از رودخانه زرینه رود در میاندوآب نیز که هم اکنون به آب شرب شهرهای تبریز اختصاص داده شده به دریاچه ارومیه سرازیر شود.

این نماینده مجلس، بر توقف اجرای عملیات کانال دوم انتقال آب از زرینه رود به آذربایجان شرقی تاکید کرده و گفته بود، اجازه نمی دهیم با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده برای دریاچه ارومیه عملیات اجرای کانال دوم انتقال آب از زرینه رود به آذربایجان شرقی اجرایی شود.

اختصاص 3600میلیارد ریال اعتبار برای خط آبرسانی از زرینه رود به تبریز

اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفت که عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از زرینه رود به تبریز در منطقه شاهین فولاد بناب از سال 89 آغاز شده و به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی برای اجرای این طرح درمدت پنج سال سه هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، طول عملیات لوله گذاری این خط را 187 کیلومتر اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این خط آبرسانی به همراه طرح انتقال آب ارس به دشت تبریز60 درصد آب آشامیدنی مورد نیاز تبریز و واحدهای صنعتی مسیر تامین خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی همچنین ظرفیت خط دوم انتقال آب به تبریز را پنج مترمکعب درثانیه اعلام کرد.