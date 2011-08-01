به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نقیایی کارشناس تغذیه گفت: از آنجا که یکی از نکات بسیار مهم در ماه مبارک رمضان توجه به تغذیه مناسب و به اندازه است، بنابراین با توجه به اینکه بدن انسان بسته به شرایط فصلی ساعاتی را در گرسنگی و بی غذایی به سر می برد لازم است که در فواصل بین افطار و سحر مواد مغذی مورد نیاز را به مقدار مناسب تامین کند.

نقیایی درخصوص نیاز به مصرف آب فراوان در ساعات پس از افطار توصیه کرد: دریافت آب از زمان افطار تا سحر بصورت متوالی دریافت شود.

این کارشناس تغذیه ادامه داد: بهترین جایگزین ها بعد از نوشیدن آب سالم؛ چای کمرنگ، شیر، دوغ و آب میوه های طبیعی است.

وی یادآورشد: ارتباط میزان آب مورد نیاز با تغذیه به میزان کاتابولیسم پروتئین ها در بدن مرتبط است به عبارتی هرچه مقدار مواد پروتئینی بیشتر دریافت شود نیاز به آب بیشتر خواهد بود که در این خصوص در وعده سحر باید به این نکته توجه خاص داشت که در صورتی که مواد پروتئینی مانند گوشت و حبوبات به مقدار زیاد مصرف شود می تواند موجب تشنگی در طول روز شود. همچنین سایر مواد مغذی مانند کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها باید در طی دو تا سه وعده از افطار تا سحر دریافت شود.

نقیایی با اشاره به این مطلب که می توان وعده ها ی غذایی را بصورت دو وعده افطار و سحر و میان وعده بین آنها در نظر گرفت، تصریح کرد: در هر صورت می بایست افطار را با یک غذای سبک آغاز کرد چرا که معده ساعات زیادی را در استراحت به سر می برده است و پرخوری در این زمان می تواند آسیب جدی به معده وارد کند.

وی توصیه کرد: بهترین نوع غذاهای مصرفی در افطار غذاهایی مانند نان و پنیر و سبزی، آش های کم حبوبات ، فرنی کم شکر و در کنار آنها مصرف قندهای پیچیده مانند خرما است که مصرف آنها توصیه می شود.

این کارشناس افزود: در صورتی که افطار سبک صرف شود می توان بعد از گذشت چند ساعت یک وعده شام همانند روزهای غیر از رمضان صرف کرد.

وی با بیان این مطلب که وعده سحری بیشترین شباهت را به وعده ناهار در روزهای غیر از رمضان دارد گفت: هنگام سحر مصرف نان یا برنج و انواع خورشت ها و در کنار آن ماست و دوغ توصیه می شود. بنابراین برای تامین ویتامین ها و مواد معدنی توصیه می شود که از سبزیجات و سالاد چه در افطار و چه در وعده سحر استفاده شود.

نقیایی توصیه کرد: استفاده از سالاد در سحر علاوه بر تامین ویتامین ها و مواد معدنی می تواند نقش مهمی در حفظ آن در طی روز و پیشگیری کننده از تشنگی زیاد در افر اد باشد. مصرف میوه نیز به عنوان میان وعده در فواصل افطار تا سحر توصیه می شود.