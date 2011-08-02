فوتبال مازندران شرایط لیگ برتری شدن را ندارد

مجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران جوانان مستعد و با انگیزه ای داشته که زیرساخت های اولیه فوتبال و آموزش صحیح این ورزش در استان فراهم شود، تیم های مازندرانی توانایی رسیدن به بهترین عناوین فوتبال در ایران و آسیا را دارند.

وی بیان داشت: بازیکنان مازندرانی در بهترین تیم های فوتبال ایران عضویت داشته در حالی که فوتبال این استان، شرایط لازم برای لیگ برتری شدن را ندارد که باید برای حل معضل چندین ساله فوتبال استان چاره اندیشی کرد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا شمال قائمشهرافزود: با حمایت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، برنامه بلند مدتی را برای لیگ برتری شدن سایپا شمال داریم که در صورت اجرای درست و دقیق این برنامه ها ماندگاری در لیگ برتر فوتبال کشور تضمین خواهد شد.

تقوی، پرورش بازیکن مستعد برای تیم بزرگسالان سایپا قائمشهر در لیگ برتر را از اهداف تیم سایپا شمال دانست و گفت: تلاش می کنیم باشگاه سایپا شمال را به عنوان مرکز استعدادیابی فوتبال ایران معرفی کنیم.

تیمهای نساجی قائمشهر، سایپا شمال قائمشهر و صنعت ساری نمایندگان فوتبال مازندران در لیگ دسته اول فوتبال کشور هستند.