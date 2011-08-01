نتایج نهایی مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در یزد اعلام شد

جلال میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علیرضا بهشتی پور و منصور اسدالهی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک در رشته مکاترونیک تیمی، سعید دستوار از مرکز شماره یک در رشته تراش CNC ، محمدعلی دلجو از مرکز شماره یک در رشته کنترل صنعتی و علی سلطانی گرد فرامرزی از مرکز شماره یک در رشته لوله کشی و گرمایشی مقام اول استان را کسب کردند.

وی افزود: امید آخوندزاده در رشته فن آوری اتومبیل از مرکز شماره یک، مهدی صالح زاده در رشته فن آوری گرافیک از مرکز ابرکوه، سید داوود حسینی از مرکز مهریز در رشته آجرچینی، پوریا دهقانی سانیچ و محمد بید مشکی از مرکز یزد در رشته رباتیک تیمی، احمد مرادی از مرکز شماره یک در رشته الکترونیک و شهاب الدین بابا احمدی از مرکز شماره یک در رشته تکنولوژی اطلاعات پشتیبانی شبکه نفرات برتر رشته های خود در استان یزد هستند.

میرجلیلی بیان داشت: امید پیله ور از مرکز مهریز در رشته طراحی صفحات وب، حامد دهقان پور و ایمان عبدالرضا زاده از مرکز شماره یک در رشته طراحی فضای سبز تیمی، احسان دهقانی از مرکز شماره یک در رشته طراحی مهندسی مکانیک، مهدی دهقان پور از مرکز شماره یک در رشته کابینت ساز چوبی و محمد ابویی مهریزی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز مقام اول را در مرحله استانی کسب کردند.

میرجلیلی یادآور شد: نفرات معرفی شده در آذر ماه سال جاری در مسابقات کشوری در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت شرکت خواهند کرد.