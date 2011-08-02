نسبت میان موسیقی و آگاهی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر با رویکردی فلسفی، روانشناختی و فرهنگی به بررسی نسبت میان موسیقی و آگاهی پرداخته است. در واقع این کتاب به بررسی موسیقی از منظری میان رشتهای و ارتباط آن با آگاهی اختصاص دارد.
چه نسبتی میان موسیقی و آگاهی وجود دارد، آیا موسیقی میتواند چیزی در مورد آگاهی به ما بگوید، چگونه حوزه آگاهی میتواند به ما در مورد فهم و درک موسیقی اطلاع و آگاهی دهد، اینها سؤالاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این اثر هم موسیقی در مغرب زمین و هم در مشرق زمین مورد توجه بوده، نویسنده معتقد است آگاهی از رازآمیزترین مسائل و پدیدهها در سراسر گیتی است. دانشمندان، فیلسوفان و مفسران و شارحان رشتههای دیگر در مورد اینکه آگاهی چیست اتفاق نظر ندارند.
برای برخی این سؤال وجود دارد که چگونه در میان توده خاکستری رنگ مغز تجارب بشری شکل میگیرد و آگاهی از درون آن سر بر میآورد.
برخی معتقدند آگاهی مسئلهای سخت است و بررسی آن از رهگذر مطالعه ای شبه- رشتهای که دربردارنده مطالعات میان رشتهای است حاصل میشود.
اثر حاضر مشتمل بر 20 مقاله درباره نسبت میان آگاهی و موسیقی است. مطالعه آگاهی نشان میدهد چیزی فراتر از مغز است. مطالعه نویسنده نشان میدهد که موضوع آگاهی در سالهای اخیر در فلسفه غرب مورد توجه جدی قرار گرفته است.
این اثر با عنوان "موسیقی و آگاهی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
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