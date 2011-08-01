معرفی نخبگان هرمزگانی از طریق رسانه ها الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بیان داشت: توجه به مقوله آموزش و پرورش امری ضروری برای جامعه است و گزارشات انجام شده و کسب رتبه برتر آموزش و پرورش هرمزگان در کشور بیانگر این موضوع است.

وی با ابراز رضایت ازعملکرد شورای آموزش و پرورش هرمزگان گفت: باتوجه به کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش در سال سال 88، امیدواریم سال 89 نیز این شورا بتواند مقام نخست و برتر را در سطح کشور به دست آورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان اظهار داشت: یقین داریم با بهره گیری از خرد جمعی، ظرفیت‌های جدید ایجاد شده، توانمندی‌ها و امکانات محلی و منطقه‌ای در ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و رفع تنگناهای سیستم آموزشی، آموزش و پرورش استان می تواند با تکیه براین معیارها در اغلب شاخص‌ها رشد چشمگیر داشته باشد.

بامری در ادامه شناسایی استعدادها و معرفی آنان در سطح استانی و ملی از طریق رسانه های ارتباطی به ویژه صداو سیما را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: آموزش و پرورش با همکاری تربیت بدنی و صداو سیما می تواند در جهت معرفی قهرمانان عرصه های مختلف ورزشی گام بردارد که این امر نیاز به یک برنامه ریزی منسجم دارد.

وی بر پیگیری تخصیص اعتبار ساخت مجموعه ورزشی آموزش و پرورش، شناسایی فضاهای ورزشی موجود در استان جهت بهره برداری بهینه از آنان، رعایت ساخت و سازها درحریم مدارس دختران، برگزاری همایش بررسی مشکلات آموزش و پرورش با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان و فرمانداران تاکید کرد.