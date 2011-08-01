نگرانی تل آویو از ضدصهیونیستی بودن قطعنامه کنفرانس دوربان 3

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، منابع دیپلماتیک در نیویورک از احتمال افزوده شدن بندهایی علیه رژیم صهیونیستی به پیش نویس قطعنامه پایانی کنفرانس دوربان 3 که قرار است در ماه سپتامبر در این شهر برگزار شود، خبر می دهند.

این امر سبب نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی شده چرا که مواضع مطرح شده در قطعنامه های پایانی دو کنفرانس پیشین ضد نژادپرستی موسوم به دوربان یک و دو پیامدهای ناگواری برای این رژیم داشته است.

به نوشته هاآرتض، کشورهای حاضر در کنفرانس دوربان روز پنجشنبه پیش نویس قطعنامه ای را که قرار است در پایان نشست نیویورک صادر شود، تهیه کردند. هر چند این پیش نویس نیم صفحه ای حاوی هیچ مطلب ضدصهیونیستی نیست، اما انتظار می رود مواضع پیشین این کشورها درباره فعالیتهای نژادپرستانه اسرائیل در آن تکرار شود.

یک منبع دیپلماتیک به این روزنامه اسرائیلی گفته است اگر چه متن اولیه این پیش نویس به زیان تل آویو نیست، اما گروههایی تلاش خواهند کرد مفادی را که در قطعنامه کنفرانس دوربان یک در سال 2001 رژیم صهیونیستی را متهم به اقدامات نژادپرستانه علیه فلسطینی ها کرده به آن بیفزایند.

گفتنی است ترس از محکوم شدن رژیم صهیونیستی سبب شد کشورهای آلمان، آمریکا ، هلند و استرالیا از شرکت در کنفرانس ضد نژاد پرستی "دوربان 2 " که اواخر فروردین سال 1388 در ژنو برگزار شد خودداری کنند.