کارتونیستهای اردبیلی حوادث بحرین را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری اردبیل عصر دوشنبه در حاشیه این کارگاه یک روزه اظهار داشت: این کارگاه به صورت ورک شاپ و در حمایت از انقلاب مردم بحرین از سوی حوزه هنری استان برگزار شد.

حسین آزاد که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد افزود: در این کارگاه که از ساعت 11 روز دوشنبه در حوزه هنری اردبیل آغاز شده بود، هنرمندان کارتونیست اردبیلی در حمایت، یاری و همدلی با مردم مظلوم و ستم دیده بحرین و سقوط رژیم پادشاهی آل ‌خلیفه حوادث اخیر این کشور را به تصویر کشیدند.

وی با اشاره به حوادث اخیر بحرین و موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و جهان اضافه کرد: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری اردبیل از هنرمندان کارتونیست دعوت کرده بود تا با خلق آثار هنری در این کارگاه اعتراض خود را نسبت به وقایع بحرین نشان دهند.



به گفته مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان آثار خلق شده توسط هنرمندان کارتونیست استان در نمایشگاهی که بزودی برپا خواهد شد، در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به تولید بیش از 30 اثز از کاتونیستهای مطرح استان در کارگاه کاریکاتور "سقوط" ابراز داشت: در پایان به آثار منتخب و برگزیده لوح تقدیر و هدایایی از سوی حوزه هنری اهدا شد.

