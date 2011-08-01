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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱:۲۰

گزارش مهر از افتتاح طرح ضیافت/

افتتاح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویان در کشور/ ضیافت نخبگان در مشهد

افتتاح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویان در کشور/ ضیافت نخبگان در مشهد

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوشنبه 10 مرداد ماه در استانهای مختلف کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افتتاح ضیافت اندیشه دانشجویان و اساتید در استانهای مختلف، ضیافت اندیشه نخبگان نیز دوشنبه شب با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر سعید سهراب‌پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.
 
جدول افتتاح طرح ضیافت اندیشه استادان و دانشجویان در استانهای مختلف همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 
 
ردیف استان ضیافت اندیشه استادان / دانشجویان محل برگزاری افتتاحیه سخنرانان افتتاحیه
1 زنجان استادان هتل مداین مشهد حجت الاسلام سیدمحید قریشی معاون فرهنگی – سیاسی نهاد نمایندگی
2 خراسان جنوبی استادان پردیس دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند دکتر رضایی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این استان
3  همدان استادان مسجد دانشگاه بوعلی  
4 گیلان دانشجویان  دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی لنگرود  
5 گیلان استادان دانشگاه پرستاری و مامایی شهید بهشتی  
6 فارس استادان تالار فجر دانشگاه شیراز دکتر ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حجت الاسلام والمسلمین شریفانی مسوول استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس
7 کهکیلویه و بویراحمد استادان سالن سامان کنعانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  دکتر نبوی زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و حجت الاسلام والمسلمین ثابت مسوول برگزاری طرح ضیافت اندیشه
8 تهران دانشجویان دانشگاه علم و صنعت  حجت اسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس
9 سیستان و بلوچستان استادان تالار امام رضای دانشگاه زاهدان نماینده ولی فقیه و امام جامعه زاهدان 
 
همچنین ضیافت اندیشه استادان دانشگاه‌های استان چهارمحال بختیاری سه شنبه 11 مرداد ماه در سالن شهید آوینی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با حضور و سخنرانی آیت الله محمد همتیان امام جمعه شهرکرد و دکتر عنابستانی استاندار و روسای دانشگاههای این استان افتتاح می شود.
 
طرح تکمیلی ضیافت اندیشه دانشجویان امروز آغاز می شود
 
مراسم افتتاحیه ضیافت تکمیلی 2 هزار و 500 دانشجو امروز سه شنبه 11 مرداد ماه در مشهد مقدس به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشجویان شرکت کننده در این طرح حاضر می شود.

گفتنی است طرح ضیافت اندیشه سال گذشته در سراسر کشور برای دانشجویان برگزار شده و امسال 2 هزار و 500 از آن دانشجویان در طرح تکمیلی ضیافت اندیشه در مشهد مقدس به مدت 2 هفته شرکت خواهند کرد.
کد مطلب 1373303

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