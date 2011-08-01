افتتاح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویان در کشور/ ضیافت نخبگان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افتتاح ضیافت اندیشه دانشجویان و اساتید در استانهای مختلف، ضیافت اندیشه نخبگان نیز دوشنبه شب با حضور و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دکتر سعید سهرابپور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.
جدول افتتاح طرح ضیافت اندیشه استادان و دانشجویان در استانهای مختلف همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان
|ردیف
|استان
|ضیافت اندیشه استادان / دانشجویان
|محل برگزاری افتتاحیه
|سخنرانان افتتاحیه
|1
|زنجان
|استادان
|هتل مداین مشهد
|حجت الاسلام سیدمحید قریشی معاون فرهنگی – سیاسی نهاد نمایندگی
|2
|خراسان جنوبی
|استادان
|پردیس دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
|دکتر رضایی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این استان
|3
|همدان
|استادان
|مسجد دانشگاه بوعلی
|4
|گیلان
|دانشجویان
|دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی لنگرود
|5
|گیلان
|استادان
|دانشگاه پرستاری و مامایی شهید بهشتی
|6
|فارس
|استادان
|تالار فجر دانشگاه شیراز
|دکتر ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حجت الاسلام والمسلمین شریفانی مسوول استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس
|7
|کهکیلویه و بویراحمد
|استادان
|سالن سامان کنعانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
|دکتر نبوی زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و حجت الاسلام والمسلمین ثابت مسوول برگزاری طرح ضیافت اندیشه
|8
|تهران
|دانشجویان
|دانشگاه علم و صنعت
|حجت اسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس
|9
|سیستان و بلوچستان
|استادان
|تالار امام رضای دانشگاه زاهدان
|نماینده ولی فقیه و امام جامعه زاهدان
همچنین ضیافت اندیشه استادان دانشگاههای استان چهارمحال بختیاری سه شنبه 11 مرداد ماه در سالن شهید آوینی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با حضور و سخنرانی آیت الله محمد همتیان امام جمعه شهرکرد و دکتر عنابستانی استاندار و روسای دانشگاههای این استان افتتاح می شود.
طرح تکمیلی ضیافت اندیشه دانشجویان امروز آغاز می شود
مراسم افتتاحیه ضیافت تکمیلی 2 هزار و 500 دانشجو امروز سه شنبه 11 مرداد ماه در مشهد مقدس به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشجویان شرکت کننده در این طرح حاضر می شود.
گفتنی است طرح ضیافت اندیشه سال گذشته در سراسر کشور برای دانشجویان برگزار شده و امسال 2 هزار و 500 از آن دانشجویان در طرح تکمیلی ضیافت اندیشه در مشهد مقدس به مدت 2 هفته شرکت خواهند کرد.
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