افتتاح ضیافت اندیشه اساتید و دانشجویان در کشور/ ضیافت نخبگان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افتتاح ضیافت اندیشه دانشجویان و اساتید در استانهای مختلف، ضیافت اندیشه نخبگان نیز دوشنبه شب با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر سعید سهراب‌پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

جدول افتتاح طرح ضیافت اندیشه استادان و دانشجویان در استانهای مختلف همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان

ردیف استان ضیافت اندیشه استادان / دانشجویان محل برگزاری افتتاحیه سخنرانان افتتاحیه 1 زنجان استادان هتل مداین مشهد حجت الاسلام سیدمحید قریشی معاون فرهنگی – سیاسی نهاد نمایندگی 2 خراسان جنوبی استادان پردیس دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند دکتر رضایی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این استان 3 همدان استادان مسجد دانشگاه بوعلی 4 گیلان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی لنگرود 5 گیلان استادان دانشگاه پرستاری و مامایی شهید بهشتی 6 فارس استادان تالار فجر دانشگاه شیراز دکتر ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حجت الاسلام والمسلمین شریفانی مسوول استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس 7 کهکیلویه و بویراحمد استادان سالن سامان کنعانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دکتر نبوی زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و حجت الاسلام والمسلمین ثابت مسوول برگزاری طرح ضیافت اندیشه 8 تهران دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حجت اسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس 9 سیستان و بلوچستان استادان تالار امام رضای دانشگاه زاهدان نماینده ولی فقیه و امام جامعه زاهدان

همچنین ضیافت اندیشه استادان دانشگاه‌های استان چهارمحال بختیاری سه شنبه 11 مرداد ماه در سالن شهید آوینی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با حضور و سخنرانی آیت الله محمد همتیان امام جمعه شهرکرد و دکتر عنابستانی استاندار و روسای دانشگاههای این استان افتتاح می شود.

طرح تکمیلی ضیافت اندیشه دانشجویان امروز آغاز می شود