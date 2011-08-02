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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۸

از سوی مردم استان/

14 هزار و 790 واحد خون در استان مرکزی اهداء شد

14 هزار و 790 واحد خون در استان مرکزی اهداء شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه انتقال خون استان مرکزی گفت: مردم نیکوکار استان در چهار ماهه نخست امسال بیش از 14 هزار و 790 واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

قربن دیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان خون به وسیله 14 هزارو ششصد اهداکننده مستمر و غیر مستمر اهدا شده است.

وی گفت: هم اکنون در هفت شهرستان استان پایگاه های خونگیری فعال است و پس از اراک و ساوه، شهرستان دلیجان با 353 واحد بیشترین  اهداکنندگان خون استان را دارد.
 
مدیر انتقال خون استان مرکزی از کسب رتبه اول استان در کشور خبر داد و گفت: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمان انتقال خون کشور، این استان در حوزه میزان اهدای خون در بین سایر استان ها رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

دیری افزود: در این ارزیابی همچنین سازمان انتقال خون استان مرکزی در حوزه درصد خون اهدایی داوطلبانه نیز رتبه اول کشوری و در حوزه اهدای خون مستمر رتبه دوم را کسب کرده است.

وی گفت: داوطلبان استان پارسال 36هزار و 586 واحد خون برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی افزود: 51 درصد از داوطلبان استان، اهدای خون مستمر دارند که 8 درصد آنان را داوطلبان مستمر زن تشکیل می دهد.
کد مطلب 1373309

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