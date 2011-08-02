دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز در استان مرکزی برگزار می شود

حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی اراکی، در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این دوره به منظور آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ نماز و ترویج این امر در سطح جامعه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز (گروه همسالان) در 6 شهرستان تابعه استان مرکزی برگزار می شود، ادامه داد: این دوره آموزشی در شهرستان های اراک، دلیجان، محلات، خمین و زرندیه با حضمر علاقه مندان برگزار می شود.



حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز با آموزش 12 ساعت حضوری اجرا می شود، اظهار کرد: این دوره آموزشی به همت ستاد اقامه نمار و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی برگزار می شود.



دبیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی با بیان اینکه زمان برگزاری این دوره بعد از نماز مغرب و عشاست، تصریح کرد: این دوره با بهره مندی از حضور اساتید مجرب این استان برگزار می شود.

وی در ادامه از برگزاری دوره آموزشی نماز شایستگان همزمان با ماه مبارک رمضان در 10 مسجد استان خبر داد و گفت: این دوره آموزشی به همت ستاد اقامه نماز و با همکاری دبیرخانه نظارت بر فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می شود.



حجت الاسلام حسینی افزود: این دوره آموزشی ویژه افراد 13 تا 20 سال عضو کانون های فرهنگی هنری این مساجد است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی با بیان اینکه این دوره 20 ساعته در دو بخش حضوری و غیر حضوری برگزار خواهد شد، ادامه داد: بخش حضوری شامل 8 و بخش غیر حضوری شامل 12 ساعت است.



وی اظهار کرد: دوره آموزشی نماز شایستگان در شهرستان های اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، شازند و محلات دایر می شود.



دبیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی با بیان اینکه در این دوره علاقه مندان آموزش های لازم را تحت نظر اساتید مجرب فرا می گیرند، تصریح کرد: این دوره آموزشی همزمان با ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشا در مساجدی که کانون فرهنگی هنری فعال دارند، برگزار می شود.