دهیاران مروجان فرهنگ کتابخوانی در روستاها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر شامگاه دوشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این شهرستان اظهار داشت: دهیاران سرعین باید با اختصاص مکانهایی برای ایجاد کتابخانه مشارکتی و تلاش در جهت تجهیز این کتابخانه به مروجان این فرهنگ ماندگار در روستاها تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه کتاب باید به داخل خانواده ها نفوذ کرده و یک احساس نیاز برای آگاهی و دانایی در جامعه به وجود آورد، افزود: یکی از راهکارهای مهم در نهادینه کردن این فرهنگ کمک گرفتن از شبکه های اجتماعی است.

فرماندار سرعین کتابخوانی را برابر با آگاهی و دانایی و جوامع کتابخوان را جامعه ای پیشرفته در تمامی حوزه های اقتصادی و فرهنگی دانست و اضافه کرد: بی شک همکاری و همسویی دستگاههای فرهنگی در ارتقا مطالعه مفید موثر خواهد بود.

وی با اشاره به وجود 27 روستا در شهرستان سرعین در خصوص تامین اعتبار لازم برای راه اندازی کتابخانه سیار به منظور ارائه خدمات کتابخانه های به روستائیان قول مساعد داد.

در این همایش امام جمعه سرعین نیز طی سخنانی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام به مطالعه کتاب و کتابخوانی، یاد گیری الفبا را زیر بنای تمام علوم و دانشها دانست و ابراز داشت: مطالعه باعث رشد و شکوفایی استعدادهای درونی و پرورش فکری بویژه در بین نوجوانان و جوانان خواهد شد.

حجت الاسلام علی اصغری عبادت بدون علم و آگاهی را غیر عقلانی دانست و تصریح کرد: آثار مکتوب علمای اسلام به خصوص آثار علامه مجلسی با بیش از 200 مجلد یکی از باارزشترین و غنی ترین منابع اعتقادی و اسلامی بوده و باید ترویج و بر مطالعه آن تاکید شود.

وی همچنین از خیران این شهرستان خواست نسبت به ساخت فضاهای آموزشی بویژه احداث کتابخانه و اهدا کتاب تلاش کنند.

در این مراسم کتابخانه مشارکتی هتل لاله سرعین با حضور فرماندار و امام جمعه شرعین و اعضا انجمن کتابخانه های این شهرستان افتتاح شد.



