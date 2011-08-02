فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه قطار شهری کرج یکی از حیاتی ترین طرح های شهری است که دربعد ملی نیز حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه مدیریت سازمان قطار شهری کرج باید در دست افراد متخصص باشد، گفت:مدیر عامل جدید سازمان قطار شهری کرج مدیری متخصص و کارآزموده است و امید می رود این امر بستر تسریع در این طرح را فراهم کند.

این نماینده مجلس با یادآوری مراحل آغاز طرح مترو در کرج بیان کرد: بحث مطالعات،تملک زمین،تصویب در شورای عالی ترافیک و تصویب طرح جامع از جمله مواردی بود که در آغاز کار اجرایی شد و سپس با آغاز این طرح شاهد تخصیص اعتبارات و مراحل اجرایی این مهم بودیم.

آجرلو بیان کرد: پروژه قطار شهری کرج در یک سال اخیر با روند کندی دنبال شده که این در مقایسه با سالهای گذشته قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه این طرح ملی نیازمند نظارت دقیق هیئت مدیره است گفت:در اجرای این طرح تنها نمی توان مدیرعامل را در نظر گرفت، مدیرعامل موظف به ارائه گزارش به هیئت مدیره است و نظارت دقیق بر پرداختها از مواردی است که باید از این مسیر پیگیری شود.

آجرلو تاکید کرد: مدیریت مالی منابع و نظارت دقیق بر پرداخت ها مطلوب نبوده و این امر نیازمند توجه جدی از سوی هیئت مدیره است.

وی گفت: این مهم از جمله اعتراضات بنده به استانداری تهران بود چرا که معتقدم پرداخت ها باید بر مبنای کارکرد انجام شود.

آجرلو در ادامه گفت:مدیریت تعارفی از جمله معضلات کرج است و این امر مشکلات متعددی را در گذشته متوجه شهر کرده است.

این نماینده مجلس بیان کرد:هم اکنون پیمانکار این طرح کم کاری هایی داشته که لازم است نظارت بیشتری از سوی هیئت مدیره به این مهم اعمال شود.