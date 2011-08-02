بسترهای امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب رونق فعالیتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی عصر دوشنبه در جلسه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان البرز گفت: انعقاد 24 ساعته تفاهم نامه اجرای مونوریل قطار شهری در کرج مرهون پیگیری و سرعت عمل مدیریت شهری در اجرایی کردن پروژه های شهری است.



وی عملکرد اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این تفاهم نامه به همت و تلاش مسئولان ذیربط در مدیریت شهری به ویژه اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی امضا شد.



این مسئول اظهارداشت: اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی به صورت مشارکتی و جذب سرمایه گذار موجب پیشرفت پروژه های مور نیاز شهر می شود.



وی فراهم آوری بسترهای امنیت سرمایه گذاری را از مهمترین مولفه های سـرمایه گذار خواند و عنوان کرد: مدیریت شهری نقش بسزایی در ایجاد این مهم دارد.



فرهادی با تاکید بر ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در شهر کرج توسط بخش خصوصی اظهارداشت: مدیریت شهری کرج تا کنون عملکرد مثبتی در تحقق این مهم داشته است که انعقاد 24 ساعته تفاهم نامه اجرای مونوریل قطار شهری در کرج از جمله این اقدامات است.



استاندار البرز با اشاره به ظرفیت ها و استعداد های کلانشهر کرج در بحث سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی افزود:وجود رشته کوه های البرز، راه آهن و بزرگترین فرودگاه بین المللی باری کشور در این منطقه از جمله پتانسیل های این منطقه برای سرملیه گذاری است.



فرهادی ورود بخش خصوصی به چرخه فعالیتهای عمرانی شهر را ضروری دانست و گفت: رسیدن به این مهم موجب انتفاع هر چه مطلوب تر شهر می شود.



اجرای خط سه قطار شهری کرج به صورت منوریل



مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری کرج نیز در این جلسه با بیان اینکه این تفاهم نامه بین شهرداری کرج و یک شرکت ترکیه ای منعقد شده است، گفت:بر اساس این تفاهم نامه، عملیات اجرایی خط سه قطارشهری کرج بصورت قطار هوایی (مونوریل) اجرا می شود.



سید جواد حسینی میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را حدود 800 میلیون یورو معادل یکصد میلیارد تومان ذکر و عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه خط سه قطار شهری پس از تصویب شورای اسلامی شهر کرج و اخذ مجوزهای قانونی انجام می شود.



وی طول خط سه قطار شهری کرج را 14 کیلومتر ذکر کرد و افزود: این خط به صورت هوایی یا منوریل که از میدان شهید سلطانی تا شمال و شمال غربی کرج اجرا می شود.