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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۵

آقازاده:

لزوم توجه ویژه دولت به طرح ملی قطار شهری کرج

لزوم توجه ویژه دولت به طرح ملی قطار شهری کرج

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: طرح قطار شهری کرج ملی است و با توجه به نزدیکی کلانشهر کرج به پایتخت، این طرح ملی نیازمند نگاه ویژه دولت است.

سید علی آقازاده با اشاره به تغییر مدیریت در سازمان قطار شهری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تشکیل استان البرز برای اولین بار و به صورت مستقل مدیر عامل این سازمان با اجماع نظر صد در صدی انتخاب و آغاز به کار کرد.
 
وی افزود: مدیرعامل جدید این سازمان با توجه به تجارب مدیریتی و تخصصی از جمله نیروهای بومی متخصص است که حضور وی می تواند در این سازمان تحولات خوبی ایجاد کند.
 
این مسئول به نقش مدیران اسبق این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: مهندس نوری از مدیران متخصص در صنعت مترو کشور است که در زمان هفت سال حضور وی شاهد اقدامات مطلوب و آغاز پروژه خط 2 قطار شهری کرج بودیم ضمن اینکه مدیریت مهندس واشقانی نیز بر مبنای منویات هیئت مدیره و در راستای ادامه این روند انجام شد.
 
شهردار کرج با اشاره به اجرای پروژه قطار شهری کرج بیان کرد: هم اکنون حدود 37 کیلومتر از 50 کیلومتر ریل خط 2 قطار شهری کرج خریداری شده و عملیات احداث ابنیه این طرح نیز در حال اجراست.
 
آقازاده ادامه داد: همچنین شهرداری کرج حدود 16 میلیارد تومان در یکی از شرکتهای داخلی تولید و ساخت واگن سرمایه گذاری کرده و از این حیث با مشکل مواجه نخواهیم بود.
 
پیشرفت 85 درصدی حفر تونل فاز 2 قطار شهری کرج
 
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی حفر تونل فاز 2 قطار شهری کرج عنوان کرد: خط 2 قطار شهری کرج به طول 25 کیلومتر در دو فاز 11 و 14 کیلومتری انجام می شود که فاز 1 به طول 11 کیلومتری آن هم اکنون دست نخورده باقی مانده است.
 
آقازاده ادامه داد: فاز 2 این خط نیز به طول 14 کیلومتر، 13 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 
وی با بیان بر اینکه روند این طرح با کندی مواجه بوده است، گفت: حدود 10 کیلومتر از 14 کیلومتر تونل این فاز حفاری شده و حدود چهار کیلومتر آن باقی مانده است.
 
شهردار کرج با اشاره به کم کاری پیمانکار پروژه قطار شهری کرج اظهار داشت: انتخاب پیمانکار قطار شهری کرج به صورت مناقصه ای بین المللی انجام شد و شرکت سابیر به عنوان شرکتی دولتی با سابقه فعالیت مطلوب به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد.
 
وی ادامه داد: این شرکت برای اولین بار در حوزه قطار شهری وارد عمل شد و متاسفانه عملکرد مطلوبی نداشت.
 
پرداخت کامل صورت وضعیتهای شرکت پیمانکار قطار شهری
 
آقازاده با بیان اینکه تاکنون تمام صورت وضعیتها به پیمانکار پرداخت شده و سازمان هیچ بدهی به این شرکت ندارد، گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده و پیمانکار نیز موظف بود در مقابل دستمزد کارگران این پروژه را پرداخت کند.
 
این مسئول با بیان اینکه کارگران این طرح براساس نیاز پیمانکار جذب و به کار گرفته شده اند و مسئولیت پرداخت دستمزد معوقه آنها بر عهده پیمانکار است، عنوان کرد: عدم پرداخت دستمزد کارگران ارتباطی با سازمان قطار شهری نداشته و این امر مربوط به شرکت سابیر به عنوان پیمانکار پروژه است.
 
وی با انتقاد از عملکرد پیمانکار این پروژه تصریح کرد: لازم است تا پیمانکار این طرح با تجدید نظر آنچه در توان دارد ارائه کند و در غیر این صورت باید کناره گیری خود را از این امر اعلام کند که این امر هم اکنون با استاندار البرز مطرح و در حال پیگیری است.

شهردار کرج با یادآوری آنکه طرح قطار شهری کرج ملی است و با توجه به نزدیکی کلانشهر کرج به پایتخت بیان کرد: این طرح ملی نیازمند نگاه ویژه دولت است و در سال گذشته حدود 80 میلیارد تومان از اعتبارات ملی به این طرح اختصاص یافت و در سال جاری نیز 62 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به این طرح اختصاص می یابد که در این صورت فاز 1 خط 2 تا پنج سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
کد مطلب 1373323

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