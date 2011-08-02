لزوم توجه ویژه دولت به طرح ملی قطار شهری کرج

سید علی آقازاده با اشاره به تغییر مدیریت در سازمان قطار شهری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تشکیل استان البرز برای اولین بار و به صورت مستقل مدیر عامل این سازمان با اجماع نظر صد در صدی انتخاب و آغاز به کار کرد.

وی افزود: مدیرعامل جدید این سازمان با توجه به تجارب مدیریتی و تخصصی از جمله نیروهای بومی متخصص است که حضور وی می تواند در این سازمان تحولات خوبی ایجاد کند.

این مسئول به نقش مدیران اسبق این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: مهندس نوری از مدیران متخصص در صنعت مترو کشور است که در زمان هفت سال حضور وی شاهد اقدامات مطلوب و آغاز پروژه خط 2 قطار شهری کرج بودیم ضمن اینکه مدیریت مهندس واشقانی نیز بر مبنای منویات هیئت مدیره و در راستای ادامه این روند انجام شد.

شهردار کرج با اشاره به اجرای پروژه قطار شهری کرج بیان کرد: هم اکنون حدود 37 کیلومتر از 50 کیلومتر ریل خط 2 قطار شهری کرج خریداری شده و عملیات احداث ابنیه این طرح نیز در حال اجراست.

آقازاده ادامه داد: همچنین شهرداری کرج حدود 16 میلیارد تومان در یکی از شرکتهای داخلی تولید و ساخت واگن سرمایه گذاری کرده و از این حیث با مشکل مواجه نخواهیم بود.

پیشرفت 85 درصدی حفر تونل فاز 2 قطار شهری کرج

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی حفر تونل فاز 2 قطار شهری کرج عنوان کرد: خط 2 قطار شهری کرج به طول 25 کیلومتر در دو فاز 11 و 14 کیلومتری انجام می شود که فاز 1 به طول 11 کیلومتری آن هم اکنون دست نخورده باقی مانده است.

آقازاده ادامه داد: فاز 2 این خط نیز به طول 14 کیلومتر، 13 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان بر اینکه روند این طرح با کندی مواجه بوده است، گفت: حدود 10 کیلومتر از 14 کیلومتر تونل این فاز حفاری شده و حدود چهار کیلومتر آن باقی مانده است.

شهردار کرج با اشاره به کم کاری پیمانکار پروژه قطار شهری کرج اظهار داشت: انتخاب پیمانکار قطار شهری کرج به صورت مناقصه ای بین المللی انجام شد و شرکت سابیر به عنوان شرکتی دولتی با سابقه فعالیت مطلوب به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد.

وی ادامه داد: این شرکت برای اولین بار در حوزه قطار شهری وارد عمل شد و متاسفانه عملکرد مطلوبی نداشت.

پرداخت کامل صورت وضعیتهای شرکت پیمانکار قطار شهری

آقازاده با بیان اینکه تاکنون تمام صورت وضعیتها به پیمانکار پرداخت شده و سازمان هیچ بدهی به این شرکت ندارد، گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده و پیمانکار نیز موظف بود در مقابل دستمزد کارگران این پروژه را پرداخت کند.

این مسئول با بیان اینکه کارگران این طرح براساس نیاز پیمانکار جذب و به کار گرفته شده اند و مسئولیت پرداخت دستمزد معوقه آنها بر عهده پیمانکار است، عنوان کرد: عدم پرداخت دستمزد کارگران ارتباطی با سازمان قطار شهری نداشته و این امر مربوط به شرکت سابیر به عنوان پیمانکار پروژه است.

وی با انتقاد از عملکرد پیمانکار این پروژه تصریح کرد: لازم است تا پیمانکار این طرح با تجدید نظر آنچه در توان دارد ارائه کند و در غیر این صورت باید کناره گیری خود را از این امر اعلام کند که این امر هم اکنون با استاندار البرز مطرح و در حال پیگیری است.



شهردار کرج با یادآوری آنکه طرح قطار شهری کرج ملی است و با توجه به نزدیکی کلانشهر کرج به پایتخت بیان کرد: این طرح ملی نیازمند نگاه ویژه دولت است و در سال گذشته حدود 80 میلیارد تومان از اعتبارات ملی به این طرح اختصاص یافت و در سال جاری نیز 62 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به این طرح اختصاص می یابد که در این صورت فاز 1 خط 2 تا پنج سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.