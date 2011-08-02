هنر ابزار رسیدن به اهداف متعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله طلایی عصر روز دوشنبه در نشستی صمیمانه با هنرمندان شهرستان شازند افزود: هنرمندان باید قدر هنر و استعداد خود را که ودیعه ای از سوی خداست بدانند و از این استعداد در جهت رشد و تعالی انسانیت استفاده کنند.

وی، ضمن استقبال از همکاری هنرمندان در تهیه برنامه های صدا وسیما گفت: حرفه ای شدن هنرمندان در نویسندگی، داستان نویسی، کارگردانی و تلاش در جهت برنامه سازی برای صدا و سیما از جمله انیمیشن برابر استانداردهای تعیین شده، ضروری است.

وی، هدف ازتشکیل این نشست را شناسایی افراد هنرمند و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده آنان در بهبود تولیدات برنامه های رادیویی وتلویزیونی عنوان کرد.

مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی افزود: در حال حاضر کلیه برنامه های تولیدی صدا و سیمای استان مرکزی ارزیابی و نظر سنجی می شوند و در صورت رضایت مردم، نسبت به تعمیم وگسترش آنها اقدام می شود.

در این نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند وهنرمندان خواستار معرفی هنرمندان درسیمای استان، حمایت از آنان در ارتقای برنامه های هنری، پوشش همایش های هنری در سیمای آفتاب و استفاده از پتانسیلهای هنری شهرستان در شبکه های تلویزیونی و همکاری در تولید فیلم مستند ازمفاخر شهرستان شدند.