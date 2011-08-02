محمد باقری معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در مدتی که بحث حضور من در ترکیب تیم تکواندوی دانشجویان مطرح بود خیلی از دوستان سخنانی برخلاف واقع بیان می کردند، از جمله اینکه من دانشجو نیستم و یا آسیب دیده‌ام، در حالیکه هیچکدام از آنها صحت نداشت.

وی در ادامه افزود: فریبرز عسگری از قهرمانان با اخلاق رشته تکواندو بوده که در دوران نوجوانانی افتخار شاگردی او را داشته و درس‌های زیادی از این مربی آموخته‌ام. با این شرایط نمی خواستم با حضورم در تیم دانشجویان خدای ناکرده برای ایشان مشکلی ایجاد شود.

باقری معتمد خاطر نشان کرد: از ابتدا هم تمایلی برای شرکت در مسابقات تکواندوی یونیورسیاد جهانی نداشتم ولی به اصرار مسئولان فدراسیون ورزش‌های دانشجویی برای کمک به این تیم تصمیم خود را تغییر دادم.

این تکواندوکار المپیکی تیم ملی کشورمان افزود: در طول نزدیک به 10 سال حضور در تیم‌های ملی پیروزی و شکست‌های زیادی را تجربه کرده و افتخارات زیادی هم کسب کرده‌ام. تا به امروز هیچ وقت از حضور در مسابقات انتخابی هراسی نداشته‌ام و هیچ مدالی برایم آنقدر ارزش ندارد که بخواهم حرمت بزرگتر را برای رسیدن به آن نادیده بگیرم.

وی در پایان تصریح کرد: از مسئولان فدراسیون ورزش‌های دانشجویی که تا اینجا از من حمایت کرده‌اند تشکر می کنم اما نمی توانم برای رسیدن به ترکیب تیم دانشجویان مقابل استاد و بزرگتر خود بایستم.