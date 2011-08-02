به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی شامگاه یکشنبه در هم‌اندیشی امر به معروف و نهی از منکر که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: بعضی‌ها نسبت به منکرات و مفاسد دید ساده‌انگارانه دارند که این نوع نگاه آنها برخاسته از عدم آگاهی آنها به عمق خطرات است، والا اینها اهل این نیستند که به فساد و منکرات راضی باشند.



وی با ذکر نمونه‌هایی از اظهارات این قبیل افراد، اظهار داشت: به عنوان مثال این افراد می‌گویند آیا همه مشکلات جامعه مربوط به چند مفسد می‌شود یا همه مشکلات مملکت به آرایش جوانان است؟ که این نوع نگاه، نگاه ساده‌انگارانه به منکرات است.



رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم بیان داشت: همان گونه که انسان برای رسیدن به درجات عالیه و مراتب والا حد ندارد، شیطان هم مسیرهای سقوط ایجاد کرده که حد ندارد.



تاکید بر گسترش فرهنگ تذکر لسانی و برخورد مسئولان با منکرات



حجت‌الاسلام سعیدی گسترش فرهنگ تذکر لسانی و حمایت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دو راهکار اساسی برای مقابله با ناهنجاری‌ها و منکرات برشمرد.



وی اضافه کرد: مردم مومن و باغیرت که تحمل مشاهده منکرات را ندارند باید فرهنگ تذکر لسانی را فراگیر و عملی کنند و از آن طرف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هم باید به مطالبات مردم در خصوص برخورد با هنجارشکنان پاسخ دهد.



رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم ادامه داد: این دو مسئله باید در کنار هم باشند تا شاهد توفیقات روزافزون در مقابله با منکرات باشیم والا اگر مردم نسبت به وظایف دینی خود کوتاهی کنند و یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نسبت به مطالبات به‌حق مردم مومن بی‌اعتنایی کنند، به هیچ وجه معضلات منکراتی برطرف نمی‌شود.



حجت‌الاسلام سعیدی اضافه کرد: مردم چشم امید به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دارند که با هنجارشکنان به شدت برخورد کنند و مسئولان انتظامی و قضایی هم انتظار دارند که مردم با دیدن منکرات بی‌تفاوت نباشند و تذکر دهند.



جلوی دزدان فرهنگ و نفوذی‌ها را بگیرید



امام جمعه قم تاکید کرد: هر کس جلوی دزدان فرهنگ و اعتقادات و نفوذی‌ها را نگیرد و گام‌های آنها برداشته شود، چه بسا زمینه ارتکاب گناه و فساد در جامعه فراهم می‌شود و اگر خدای نکرده این طور شود جامعه روی خوش را نخواهد دید.



وی یادآور شد: اینکه جامعه ما در برابر بدی‌ها و منکرات واکنش نشان می‌دهد نشان‌دهنده سلامت جامعه است، وگرنه جامعه‌ای که سالم نباشد در برابر منکرات واکنش نشان نمی‌دهد.