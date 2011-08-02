گسترش همکاریهای فرهنگی ارشاد البرز و شهرداری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا بعدازظهر دوشنبه در دیدار با شهردار کرج اظهار داشت: با توجه به مأموریتهای گسترده شهرداری به خصوص خدمت رسانی به شهروندان، این سازمان تاکنون توانسته اقدامات مطلوبی را در بخش فرهنگی در کلانشهر کرج انجام دهد.

وی افزود: در اجرای امور تنها بسنده کردن به مقررات اداری کارساز نیست، در واقع محدودیت هایی در نظام قانونی وجود دارد اما تاکنون شهرداری کرج با رعایت تمامی قوانین همراه جدی بخش فرهنگ استان البرز بوده و خواهد بود.

همکاری مطلوب شهرداری کرج در اجرای برنامه های فرهنگی

این مسئول ادامه داد: در اکثر مراسمهای فرهنگی که در کلانشهر کرج برگزار می شود، شهرداری نیز همکاری مطلوبی دارد و اقدامات لازم را انجام می دهد.

آشنا یادآور شد: بودجه فصل فرهنگی استان البرز تقریبا صفر است اما با این حال اداره تلاش دارد که با همکاری و رایزنی با دستگاه های مختلف، این بخش را ارتقا دهد.

وی یادآور شد: لازم است تا با رویکردی ویژه بدنبال گسترش امور فرهنگی در بطن جامعه پرداخت چرا که بازخورد این امر را می توان در کوتاه مدت و طولانی مدت شاهد بود.

مدیرکل ارشاد استان البرز از تعامل نزدیک با شهرداری کرج خبر داد و گفت:به زودی جدول برنامه های مشترک این دو نهاد در راستای رسیدن به افق مطلوب فرهنگی تهیه می شود.

برپایی نمایشگاه قرآن در ماه رمضان



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه از اجرای طرح آموزش و ساماندهی خبرنگاران، تشکیل دادگاه مطبوعات در البرز، برپایی نمایشگاه قرآن در ماه رمضان جاری خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات، نبود مکان برای برگزاری نمایشگاه است که ضعف بزرگی برای استان به شمار می آید.



وی همکاری معاونت فرهنگی و هنری شهرداری کرج را در برگزاری جشن های اعیاد شعبانیه مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قرار است که با همکاری شهرداری جشنواره امام رضا(ع) در حوزه کتاب و کتاب خوانی برگزار شود.

این مسئول ادامه داد: مقدمات برگزاری این جشنواره هم اکنون در حال انجام است که مقرر شده سیره و زندگی نامه امام رضا(ع) و اقتصاد از منظر آن بزرگوار در جشنواره ارائه می شود.

اعلام آمادگی شهرداری کرج برای همکاری با ارشاد البرز



همچنین در این نشست شهردار کرج اظهار داشت: در حال حاضر این سازمان آمادگی هرگونه همکاری را با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برای اجرای امور به خصوص در بخش فرهنگی دارد.



سید علی آقازاده گفت: باید با افزایش همکاریها و تعامل بین دستگاه ها، میزان فعالیت ها در بخش فرهنگی افزایش یابد، در واقع اقدامات مؤثری در این زمینه باید صورت گیرد.



وی افزود: هم اکنون در رسانه های مخلتف بیش از 50 درصد از اخبار مربوط به مدیریت شهری و شهرداری است.