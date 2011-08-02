به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون شامگاه یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان قم که در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی این استان برگزار شد، اظهار داشت: تنها قدرتی که در آستانه مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملت های آسیا از نگاه چینی ها وحشت آور است، ایران است و این موضوع را رسانه های چینی در مدت اخیر با جدیت مورد بررسی قرار می دهند.



ایران یک کشور مطرح و شناخته شده در بسکتبال آسیا است



وی ادامه داد: سابقا چراغی از بسکتبال ایران در کنفدراسیون بسکتبال آسیا روشن نبود اما با تلاش و کوشش شبانه روزی که در فدراسیون از 10 سال گذشته در حال انجام است، امروز بسکتبال ایران یک نام شناخته شده در قاره کهن است.



رئیس فدراسیون بسکتبال افزود: امروزه پرچم ایران در تمام میادینی که صحبت از بسکتبال می شود در صدر تمام کشورهای قاره آسیا قرار دارد اما این مهم برای بسیار از کشورهای آسیایی کمی تحمل آن سخت و طاقت فرسا است که ایران یکه تاز بسکتبال آسیا باشد.



تلاش چین میزبان جام ملت‌ها برای قهرمان نشدن ایران



وی تصریح کرد: در آستانه جام ملت های بسکتبال آسیا که قرار است در چین برگزار شود، چینی ها تلاش گسترده ای را آغاز کرده اند که به هر طریق ایران در این دوره از مسابقات به موفقیت دست پیدا نکند اما ما بدون توجه به کارشکنی‌ها، به دنبال موفقیتی دیگر هستیم.



به قدرت بسکتبال کشورمان در سطح قاره آسیا و جهان می‌بالیم



مشحون خاطرنشان کرد: امروز ما به قدرت بسکتبال کشورمان در سطح قاره آسیا و جهان می بالیم و چه بسا اگر 20 سال پیش که در آستانه صعود به جام جهانی بسکتبال ناکا ماندیم، می توانستیم جواز صعود را به دست بیاوریم امروز جایگاهمان در سطح جهان قابل احترام بود، موضوع مهمی که برای تحقق آن نیز تلاش گسترده ای را آغاز کرده ایم.



موفقیت‌های بسکتبال حاصل تلاش تربیت بدنی و هیئت‌های استان‌ها است



وی عنوان داشت: اگر موفقیتی در بسکتبال کشورمان به دست آمده است این حاصل تلاش تنها فدراسیون بسکتبال نیست بلکه مرهون دلسوزی های مدیران پر تلاش در تربیت بدنی و هیئت های بسکتبال استان های کشور است.



رئیس فدراسیون بسکتبال اضافه کرد: برای فدراسیون بسکتبال هیچ تفاوتی بین هیئت های استانی وجود ندارد، بلکه مهم اهمیت دادن به نسلی است که سرنوشت آینده آنها در دست ما قرار داده شده است و باید به فکر شکوفا کردن استعدادهای آنها باشیم.



بازگشت تیم ملی از اردوهای تدارکاتی خارج از کشور



وی یاد آورشد: تیم ملی بسکتبال کشورمان به تازگی رقابت های تدارکاتی مناسبی که در مجارستان و پرتغال برای این تیم در نظر گرفته بودیم باز گشته است و در مجموع از عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمان در بازی های تدارکاتی اخیر بسیار راضی هستیم.



مشحون افزود: تیم بسکتبال ما با 50 درصد از توان خود عازم این مسابقات شد و توانست نمایش خوبی از خود به جای بگذارد و به طور حتم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام ملت های آسیا است و امیدوارم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

