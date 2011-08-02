نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش مماشات نکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش و هتاکان حریم شرع و روزه‌خواران نباید هیچ گونه مماشاتی داشته باشد.



وی با بیان اینکه انتظار ما از نیروی انتظامی، حضور مقتدرانه در ماه مبارک رمضان است، بیان داشت: نباید فضای معنوی شهر قم با برخی از اعمال در ماه مبارک رمضان مخدوش شود، از این رو همگان باید در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند ولی نیروی انتظامی باید حضور قدرتمندانه‌تری داشته باشد.



استاندار قم با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان بیان داشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بهره‌مندی از فیوضات رحمانی است.



وی از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه خدا، ماه رهایی از هواها و هوس‌ها و ریزش رحمت الهی یاد کرد و اظهار داشت: ماه رمضان ماه انس با خدا و قرآن و کمک به مستمندان و نیازمندان است.



موسی‌پور ادامه داد: ترسیم یکی از زیباترین تصاویر آسمانی رمضان و بیان کاملترین تکلیف از وظایف نورانی انسان خطبه نورانی شعبانیه است که این خطبه در آخرین جمعه ماه شعبان از پیامبر اسلام(ص) نقل شده و دارای سندهای معتبر است.



استاندار قم با ذکر برخی مفاهیم خطبه شعبانیه، گفت: خداوند همه اسباب و وسایل را آماده کرد تا بندگانش را در این ماه ببخشد و حیف است که انسان از این فرصت بهره لازم را نبرد.



ضرورت نظارت بر قیمت کالا



وی اظهار داشت: پیش بینی و برنامه‌ریزی لازم برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان انجام شده است اما ستاد تنظیم بازار باید بر قیمت اجناس ارائه شده نظارت و کنترل داشته باشد و از همکاری مجامع امور صنفی و اصناف در این زمینه استفاده کند.



وی ادامه داد: از اصناف انتظار می‌رود که در ماه مبارک رمضان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجناس ارزان‌تر از ماه‌های دیگر در اختیار مردم قرار گیرد.