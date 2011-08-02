624 واحد متخلف خراسان شمالی به تعزیرات معرفی شدند

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اجرای طرح نظارت تابستان و ماه رمضان که از 10 تیر تا پنجم مردادماه در استان اجرایی شد، شش هزار و 813 مورد بازرسی انجام شد که 624 واحد متخلف اعم از صنفی و غیر صنفی با هزار و 293عنوان تخلف شناسایی شدند.

وی ادامه داد: 397 مورد گزارشات مردمی نیز از ستاد خبری مبنی بر تخلف صنف ها دریافت شد که پس از بررسی، 50 درصد آنها متخلف شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: تعداد گزارش های مشترک با دستگاه های مرتبط با سازمان بازرگانی استان 101 مورد بوده است.

عطاردی یادآور شد: مرحله اجرایی این طرح در بخش کالایی و خدماتی به لحاظ نیاز فصل، مسافرت ها، تابستان و فعالیت های ساخت و ساز و ماه رمضان و ارزاق مورد نیاز مردم با هماهنگی دستگاه های مرتبط در حال انجام است.

این مسئول به قیمت زلوبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال رایزنی با مسئولان اتحادیه مربوطه هستیم تا با فراهم نمودن تمهیدات لازم نرخ جدیدی که مورد انتظار و رضایت مردم عزیز باشدبه تفاهم برسیم و پس از تصویب نهایی موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.



