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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

624 واحد متخلف خراسان شمالی به تعزیرات معرفی شدند

624 واحد متخلف خراسان شمالی به تعزیرات معرفی شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: پرونده 624 واحد متخلف به ارزش ریالی 541 میلیون و 780 هزار و 255 ریال به اداره کل تعزیرات ارسال شد.

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اجرای طرح نظارت تابستان و ماه رمضان  که از 10 تیر تا پنجم مردادماه در استان  اجرایی شد، شش هزار و 813 مورد بازرسی انجام شد که 624 واحد متخلف اعم از صنفی و غیر صنفی با هزار و 293عنوان تخلف شناسایی شدند.

وی ادامه داد: 397 مورد گزارشات مردمی نیز از ستاد خبری مبنی بر تخلف صنف ها دریافت شد که پس از بررسی، 50 درصد آنها متخلف شناسایی شدند.
 
وی تصریح کرد: تعداد گزارش های مشترک با دستگاه های مرتبط با سازمان بازرگانی استان 101 مورد بوده است.
 
عطاردی یادآور شد: مرحله اجرایی این طرح در بخش کالایی و خدماتی به لحاظ نیاز فصل، مسافرت ها، تابستان و فعالیت های ساخت و ساز و ماه رمضان و ارزاق مورد نیاز مردم با هماهنگی دستگاه های مرتبط در حال انجام است.
 
این مسئول به قیمت زلوبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال  رایزنی با مسئولان اتحادیه مربوطه هستیم تا با فراهم نمودن تمهیدات لازم نرخ جدیدی که مورد انتظار و رضایت مردم عزیز باشدبه تفاهم برسیم و پس از تصویب نهایی موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

 
کد مطلب 1373360

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