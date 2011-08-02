اشتغالزایی مهمترین سلاح در نبرد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه دوشنبه در جمع مدیران استان قم با اشاره به نامگذاری هوشمندانه و مدبرانه سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، بیان داش: مقام معظم رهبری با برداشت صحیح از اوضاع ایران و شرایط جهان این عنوان را برای امسال برگزیدند.



وی جنگ اقتصادی را راهبرد کوتاه مدت و تهاجم فرهنگی را راهبرد بلندمدت استکبار جهانی برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و فرهنگی حاشیه‌سازی و مشغول شدن به این امور کار خطایی است.



موسی‌پور ادامه داد: بدون شک کسانی که به جای پرداختن به راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی و تلاش برای توسعه پایدار کشور حاشیه‌سازی کرده و به امور فرعی توجه می‌کنند، خواسته یا ناخواسته ستون پنجم دشمن هستند.



وی تلاش و کوشش و همدلی و وحدت در سایه ولایت و رهبری مقام معظم رهبری را وظیفه‌ای همگانی دانست و تاکید کرد: دشمن در این شرایط یک مبارزه تمام عیار را شروع کرده که اهمیت آن کمتر از جنگ نظامی نیست.



سونامی اقتصادی در غرب



استاندار قم با بیان اینکه امروز کشورهایی که در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی مشغول طراحی و برنامه‌ریزی هستند خودشان دچار بحران اقتصادی شدند، یادآور شد: سونامی اقتصادی در غرب در حال وقوع است اما در همین حال آمریکا دست از ستیز اقتصادی با جمهوری اسلامی بر نمی‌دارد، چون قدرت جمهوری اسلامی موجودیت آنها را زیرسئوال برده است.



وی اشتغال را مهمترین سلاحی دانست که در نبرد اقتصادی کارساز این و در همین زمینه اظهار داشت: اولویت اول دولت و استان قم در سال جاری اشتغالزایی است و همه مدیران موظفند در این امر مهم مشارکت کنند.



استاندار قم ادامه داد: اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری در جامعه بیش از آنکه به اعتبار نیاز داشته باشد، به ایده‌ها و فکرهای نوین و همت و تلاش مضاعف مسئولان امر نیاز دارد و همه باید برای تحقق این امر مقدس همت کنند.