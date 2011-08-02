کاهش دانشجوی ایرانی در اوکراین/ رشته مورد علاقه ایرانیها در اوکراین

علی باکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار دانشجویان ایرانی در اوکراین گفت: بر اساس فهرستی که وزارت علوم اوکراین در اختیار رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است در حال حاضر یک هزار و 496 دانشجوی ایرانی در اوکراین مشغول به تحصیل هستند. این درحالیست که آمارهایی که در سه سال گذشته از تعداد دانشجویان ایرانی در اوکراین عنوان می شد از حضور 4 تا 6 هزار دانشجوی ایرانی در اوکراین خبر می داد.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در بلاروس و اوکراین با بیان اینکه تعداد دانشجوی ایرانی در اوکراین کاهش یافته است، گفت: یک هزار و 496 دانشجوی ایرانی تقریبا در 21 دانشگاه و آکادمی اوکراین تحصیل می کنند که 658 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، 130 نفر دانشجوی مقطع دکتری و 578 نفر نیز دانشجوی مقطع کارشناسی هستند.

وی افزود: 130 نفر ایرانی نیز سال گذشته به قصد تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاههای اوکراین تازه وارد اوکراین شده و دوره زبان را می گذرانند.

به گفته رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در بلاروس و اوکراین، جمعیت دانشجویان ایرانی در اوکراین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر از جمعیت دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی است.

علی باکویی افزود: بنابراین میانگین سنی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین بیشتر شده و طبیعی است که هر قدر سن دانشجو بالاتر رود پختگی بیشتری نیز پیدا می کند.

وی درباره رشته هایی که دانشجویان ایرانی در اوکراین بیشتر در آنها تحصیل می کنند به مهر گفت: 690 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین در رشته های مربوط به وزارت بهداشت اعم از پزشکی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط تحصیل می کنند، 550 نفر در رشته های فنی و بقیه دررشته های علوم پایه و موسیقی و رشته های دیگر.

باکویی تعداد دانشجویان ایرانی در بلاروس را حدود 300 نفر اعلام کرد و گفت: 120 نفر از این دانشجویان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تحصیل می کنند و بقیه در رشته های غیرپزشکی شاغل هستند.