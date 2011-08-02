به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای جهان را بر اساس ارزیابی آموزشهای برتر در وب، حجم، قابلیت دید و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاهها و منابع اطلاعات و تفسیر آنها رتبه بندی می کند.
بر اساس آخرین نسخه به روز شده مرکز رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای ایرانی نسبت به گذشته جایگاه بهتری پیدا کرده اند.
رتبه 10 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی وب سنجی
|
نام دانشگاه
|
رتبه جهانی دانشگاه
|
اندازه صفحات وب
|
قابلیت مشاهده دیگران
|
فایل قابل دسترسی
|
میزان ارجاعات
|
دانشگاه تهران
|
938
|
819
|
974
|
966
|
789
|
دانشگاه فردوسی مشهد
|
1002
|
795
|
2463
|
599
|
260
|
دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
1037
|
676
|
1960
|
1555
|
134
|
دانشگاه علم و صنعت ایران
|
1251
|
989
|
2837
|
1634
|
836
|
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|1295
|1359
|3207
|1285
|917
|
دانشگاه صنعتی شریف
|1404
|2365
|2794
|1560
|1021
|
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|1404
|1318
|3540
|1376
|1240
|
دانشگاه صنعتی اصفهان
|1414
|2262
|3075
|2908
|455
|
دانشگاه شهید بهشتی
|1422
|2453
|2663
|1464
|1180
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|1451
|2851
|3039
|1467
|1070
شاخصهای رتبه بندی وبومتریک در این نسخه از گزارش رتبه بندی شامل اندازه صفحات وب (size)، قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند (visibility)، فایل های قابل دسترسی ( rich file) و همچنین تعداد منابع علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar) بوده است.
دانشگاه تهران با رتبه جهانی 708 ، در شاخص اندازه صفحات وب امتیاز 502، در شاخص قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز 961، در شاخص فایلهای قابل دسترسی امتیاز 788 و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز 384 را به دست آورده است. این در حالی است که رتبه این دانشگاه در آخرین نسخه ای که از رتبه بندی وبومتریک در ماه مرداد منتشر شد، 938 اعلام شده بود.
سایر دانشگاه های ایرانی به همراه رتبه جهانی
|نام دانشگاه
|رتبه جهانی در وبومتریک
|نام دانشگاه
|رتبه جهانی در وبومتریک
|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|1473
|دانشگاه رازی کرمانشاه
|4114
|دانشگاه شیراز
|1512
|دانشگاه تربیت معلم تهران
|4150
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|1557
|دانشگاه علوم اقتصادی
|4232
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|1739
|دانشگاه یزد
|4247
|دانشگاه اصفهان
|1792
|دانشگاه کاشان
|4262
|دانشگاه تربیت مدرس
|1937
|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
|4394
|دانشگاه تبریز
|1950
|دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
|4414
|دانشگاه خواجه نصیر طوسی
|2183
|دانشگاه امام صادق (ع)
|4431
|دانشگاه گیلان
|2428
|دانشگاه آزاد اسلامی
|4499
|دانشگاه زنجان
|2450
|دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
|4507
|دانشگاه پیام نور
|2723
|دانشگاه شهیدچمران اهواز
|4662
|دانشگاه بوعلی سینا
|2795
|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|4686
|دانشگاه مازندران
|2843
|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|4730
|پژوهشگاه دانشهای بنیادی
|3043
|دانشگاه صنعتی شاهرود
|5091
|دانشگاه ارومیه
|3055
|دانشگاه شهیدباهنر کرمان
|5203
|دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات(تهران)
|3062
|دانشگاه سیستان و بلوچستان
|5232
|دانشگاه علوم پزشکی زنجان
|3473
|دانشگاه شاهد
|5262
|دانشگاه علوم پزشکی گلستان
|3784
|دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|5286
|دانشگاه الزهرا
|3899
|دانشکده علوم حدیث
|5420
|دانشگاه جامع علمی کاربردی
|4065
|دانشگاه علوم پزشکی کاشان
|5430
دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این رتبه بندی به رتبه جهانی 1020 دست پیدا کرده است. رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از 1011 در نسخه پیشین به 1037 رسیده که کمی افت داشته است.
دانشگاه علم و صنعت ایران نیز توانسته است در رتبه چهارم در میان دانشگاههای ایرانی قرار گیرد و رتبه 1251 جهانی را کسب کند. همچنین دانشگاه صنعتی شریف رتبه 1404 را در این گروه کسب کرده است.
همچنین بر اساس تاکید سایت وبومتریک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد و دانشگاه شهیدچمران اهواز دارای کاهش رتبه بوده اند.
رتبه بندی دانشگاههای حوزه آسیا از نظر وب سایت
به گزارش مهر، در بخش آسیا دانشگاه ملی تایوان، دانشگاه های توکیو و کیوتو از ژاپن، دانشگاه ملی چنگ کونگ از تایوان، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی چیائو تانگ از تایوان، دانشگاه ملی سین هوا از تایوان، دانشگاه پکن از چین، دانشگاه ملی مرکزی از تایوان رتبه های اول تا دهم را به دست آورده اند.
در این بخش رتبه بندی جهانی این دانشگاهها نیز اعلام شده است که بر اساس آن، دانشگاه ملی تایوان در رتبه جهانی 24، دانشگاه های توکیو و کیوتو از ژاپن به ترتیب در رتبه های 34 و 56 ، دانشگاه ملی چنگ کونگ از تایوان در رتبه 67، دانشگاه هنگ کنگ در رتبه 82، دانشگاه ملی سنگاپور در رتبه 85، دانشگاه ملی چیائو تانگ از تایوان در رتبه 89، دانشگاه ملی سین هوا از تایوان در رتبه 108، دانشگاه پکن از چین در رتبه 109، دانشگاه ملی مرکزی از تایوان در رتبه 119 جهانی قرار دارند.
در بخش جنوب آسیا 10 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی اول متعلق به کشور هندوستان هستند که این دانشگاهها و موسسات دارای رتبه های جهانی 568 تا 1928 هستند.
رتبه های 5 دانشگاه اول در میان کشورهای آسیایی و 5 دانشگاه اول در میان کشورهای عربی
|نام دانشگاه
|نام کشور
|رتبه در وبومتریک جهانی
|رتبه در بخش مربوطه
|دانشگاه ملی تایوان
|تایوان
|24
|رتبه اول در آسیا
|دانشگاه توکیو
|ژاپن
|34
|رتبه دوم در آسیا
|دانشگاه کیوتو
|ژاپن
|56
|رتبه سوم در آسیا
|دانشگاه ملی چنگ کونگ
|تایوان
|67،
|رتبه چهارم در آسیا
|دانشگاه هنگ کنگ
|هنگ کنگ
|82
|رتبه پنجم در آسیا
|دانشگاه پادشاهی آل سعود از کشور با رتبه جهانی
|عربستان
|186
|رتبه اول در میان کشورهای عربی
|دانشگاه نفت و معادن پادشاهی فهد
|عربستان
|302
|رتبه دوم در میان کشورهای عربی
|دانشگاه عبدالعزیز
|عربستان
|790
|رتبه سوم در میان کشورهای عربی
|دانشگاه ام القراء
|عربستان
|955
|رتبه چهارم در میان کشورهای عربی
|دانشگاه امام محمد بن سعود
|عربستان
|1000
|رتبه پنجم در میان کشورهای عربی
رتبه بندی دانشگاههای کشورهای عربی از نظر وب سایت
به گزارش مهر، در میان رده بندی 10 کشور عربی، دانشگاه پادشاهی آل سعود از کشور عربستان با رتبه جهانی 186 در رده اول، دانشگاه نفت و معادن پادشاهی فهد از کشور عربستان با رتبه جهانی 302 در رده دوم، دانشگاه عبدالعزیز از کشور عربستان با رتبه جهانی 790 در رده سوم، دانشگاه ام القراء از کشور عربستان با رتبه جهانی 955 در رده چهارم و دانشگاه امام محمد بن سعود از کشور عربستان با رتبه جهانی 1000 در رده پنجم قرار دارند.
دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه النجاح، دانشگاه قاهره، دانشگاه شاه فیصل و دانشگاه آمریکایی قاهره هم رتبه های ششم تا دهم را در رده بندی کشورهای عربی در وبومتریک بدست آورده اند. رتبه جهانی این دانشگاهها از 1138 تا 1357 متغیر است.
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