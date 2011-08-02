گزارش مهر از رونمایی کتاب «دعا از منظر مقام معظم رهبری»

به گزارش خبرنگار مهر، گردآورنده کتاب «دعا از منظر مقام معظم رهبری» گفت: با کم‌کاری‌هایی که در زمینه نشر سخنان مقام معظم رهبری داشتیم، در حق رهبر انقلاب ظلم کرده‌ایم.

برازش تدوین‌گر و گردآورنده کتاب در این برنامه گفت: یکی از تعاریف عدالت این است که حق هر چیزی ادا شود. پیامبر(ص) بر ما حق دارد؛ چون دین و مکتب را برای ما آورده است. بنابراین این که گفته می‌شود ابتدای هر دعا برپیامبر و آل او صلوات بفرستیم به همین دلیل است. بنابراین اگر حالی برای دعا دست داد، موظفیم که برای پیامبر و اهل بیتش دعا کنیم.

وی افزود: رهبر انقلاب، یکی از سرداران بنای عظیم انقلاب اسلامی است و اهل قلم وظیفه دارند از آرا و افکار ایشان پاسداری کنند. امام رضا(ع) می‌فرماید لازم نیست مرتب ما را تبلیغ کنید. اگر مردم زیبایی کلام ما را بدانند خودشان به پیروی از ما می‌پردازند. به نظرم در مورد کلام رهبری چنین اتفاقی نیفتاده است.

این نویسنده گفت: در مورد سخنان رهبر انقلاب غفلت شده و ایشان به واقع مغفول مانده‌اند. من به عنوان یک نویسنده جز می‌گویم که در حق ایشان ظلم شده و ما حق‌شان را ادا نکرده‌ایم. ایشان از بسیاری از بزرگان و فرزانگان ظریف‌تر و دقیق‌تر به مباحث نگاه می‌کنند و در مقایسه با شخصیت‌های بزرگ، واقعا شخصیت برجسته‌ای دارند. اگر تعریف عدالت ادا کردن حق است، ما حق رهبر انقلاب را ادا نکردیم و شخصیت ایشان در میان ما مفغول مانده است.

برازش گفت: خداوند به حضرت داود (ع) گفت: هم مرا دوست بدار و هم کاری کن که مردم من را دوست بدارند. حضرت داود(ع) گفت: خداوندا من که تو را دوست دارم، اما چه کنم تا مردم تو را دوست بدارند؟ خداوند به پیامبرش گفت: نعمت‌های من را برای مردم متذکر شو! اگر بندگان من بدانند چقدر دوستشان دارم، از شوق جان از بدنشان خارج می‌شود.

این محقق ادامه داد: اگر قرار است پیامبر و عقاید اسلامی را تبلیغ کنیم، لازم نیست کارهای عجیب و غریب بکنیم. در مورد رهبر انقلاب هم همین طور است. وظیفه ماست که غبار را از روی کلام ایشان برداریم؛ وگرنه نوع و حجم مطالبی که ایشان ارائه کرده‌اند، بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: بعضی مواقع صیانت کردن ما از یک موضوع، بیشتر جنبه بازدارندگی دارد. بعضی مواقع می‌خواهیم از موضوعی حمایت و حفاظت کنیم و به اشتباه نمی‌گذاریم، درباره آن موضوع کار و فعالیت بشود. خطاهای ما در دو جهت است، یا افراط می‌کنیم یا تفریط. در صدا و سیما این مساله وجود دارد. مثلا فیلمی که نباید ساخته شود، به دلیل زیاده روی ساخته می‌شود و فیلمی که باید ساخته شود، به خاطر تفریط ساخته نمی‌شود. در زمینه کتاب هم همین طور است. کتاب اگر مرزها را بشکند با انتقاد منتقدین روبرو می‌شود، اما ما باید درمورد کتاب‌هایی که باید منتشر می‌شد، ولی چاپ نشده، پاسخگو باشیم.

برازش گفت: در زمینه فرهنگ کارهای بسیاری باید می‌کردیم که به دلیل احتیاط، انجامشان ندادیم. کاری هم که در زمینه بیانات رهبر انقلاب باید انجام بدهیم این است که فقط گرد و غبار را از سخنان ایشان بزداییم؛ چون خود سخنان به قدری لطیف هستند که تبلیغ نمی‌خواهند.

در این مراسم دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در سال 88 میزان مطالعه قرآن و ادعیه را از آمار کتابخوانی جدا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مردم کشورمان، روزانه 12 دقیقه قرآن و ادعیه می‌خوانند. البته این آمار در نقاط مختلف کشور تفاوت دارد.

واعظی در این مراسم گفت: اصلی‌ترین هدف انقلاب اسلامی، تسهیل بندگی خدا روی زمین است و هیچ چیز بیش از دعا نمی‌تواند این امر را تحقق بخشد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه خواندن قرآن و دعا هم جزو آمار مطالعه است، افزود: کشورهای دیگر و سایر ملت‌ها نیز در برآورد و سنجش آمار مطالعه خود، خواندن کتاب‌های دینی‌ خود را در آمار دخالت می‌دهند و آنها را در سنجش لحاظ می‌کنند.

واعظی ادامه داد:: در سال 88 میزان مطالعه قرآن و ادعیه را از آمار کتابخوانی جدا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر ایرانی روزانه 12 دقیقه قرآن و دعا می‌خواند که این آمار در نقاط مختلف تفاوت دارد.

واعظی درباره دیدار رهبر انقلاب با مسئولان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری جلسات متعددی در زمینه تولید علم تشکیل می‌دهند و تاکید می‌کنند که تمدن جدیدی مبتنی بر انقلاب اسلامی شکل بگیرد، لازمه‌اش تولید علم و دانش جدید در سطوح مختلف است.