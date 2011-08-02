بایرن مونیخ به دور دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دوشنبه شب در زمین رانشویگ با سه گل مقابل این تیم به پیروزی رسید و به دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان راه یافت. برای بایرن در این دیدار ماریو گومژ (9)، باستین شواین اشتایگر (39) و توماس مولر (83) گل زدند.

بایرن مونیخ روز یکشنبه در هفته نخست رقابت‌های بوندس لیگا در "آلیانز آرنا" میزبان بروسیا مونشن گلادباخ خواهد بود و پیروزی در رقابت‌های جام حذفی پیش درآمدی خوبی بر حضور سرخپوشان در این رقابت‌هاست.

"یوپ هاینکس"، سرمربی تیم فوتبال بایرن در خصوص بازی با برانشویگ اظهار داشت: تیم من خیلی مطمئن بازی کرد و بازی درجه یکی را به نمایش گذاشت.