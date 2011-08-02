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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۹

جام حذفی فوتبال آلمان/

بایرن مونیخ به دور دوم صعود کرد

بایرن مونیخ به دور دوم صعود کرد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با برتری مقابل تیم دسته دومی "اینتراخت برانشویگ" به دور دوم رقابت‌های جام حذفی آلمان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دوشنبه شب در زمین رانشویگ با سه گل مقابل این تیم به پیروزی رسید و به دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان راه یافت. برای بایرن در این دیدار ماریو گومژ (9)، باستین شواین اشتایگر (39) و توماس مولر (83) گل زدند.

بایرن مونیخ روز یکشنبه در هفته نخست رقابت‌های بوندس لیگا در "آلیانز آرنا" میزبان بروسیا مونشن گلادباخ خواهد بود و پیروزی در رقابت‌های جام حذفی پیش درآمدی خوبی بر حضور سرخپوشان در این رقابت‌هاست.

"یوپ هاینکس"، سرمربی تیم فوتبال بایرن در خصوص بازی با برانشویگ اظهار داشت: تیم من خیلی مطمئن بازی کرد و بازی درجه یکی را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 1373395

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