ساماندهی بازار تبریز اعتبار می خواهد/ موازی کاری؛ آفت آثار تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول درسخوان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از مشکلات موجود در بافت تاریخی بازار تبریز گفت: برای نگهداری، حفاظت از این مجموعه نفیس و همچنین معرفی آن، ضروری است دولت محترم اعتبارات ملی کافی در این خصوص اختصاص دهد.

وی ضمن انتقاد از موازی کاری نهادهای مختلف در امور بازار تبریز تاکید کرد: ‌با توجه به ثبت جهانی بازار تبریز، ‌باید متولی مشخصی برای این مجموعه کم نظیر مشخص شده و از موازی کاری پرهیز شود.

درسخوان خواستار فعالیت بیشتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در معرفی بیشتر بازار تبریز در کشور های خارجی شد و گفت: بازاریان و اصناف و کسبه نیز باید در اقدامات شان توجه کافی داشته باشند تااز هرگونه خدشه دار شدن هویت تاریخی این مکان ارزشمند خوداری شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به برگزاری جشن ثبت جهانی بازار تبریز گفت : امیدواریم با حضور رئیس جمهور در این مراسم شاهد تحول اساسی در موضوع گردشگری در تبریز باشیم.

وی افزود: بازار تبریز از ابعاد مختلف معماری، شهرسازی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسار زیاد بوده و به عنوان سمبل و نماد بزرگ آذربایجان شایسته توجه و اعتبار بیشتر است.

درسخوان یاد آور شد: متأسفانه علیرغم وجود جاذبه های فروان گردشگری و توریستی در تبریز، این شهر نتوانسته است در جذب گردشگران توفیق در حد واندازه خودداشته باشد که یکی از دلایل آن، به عدم همکاری کافی نهاد ها و ارگان های ذیربط مربوط می شود.

رسول درسخوان تصریح کرد: کمیسیون گردشگری شورا تلاش می کند با برگزاری جلسات لازم و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان ، رویکردی علمی و نو در موضوع توریسم اتخاذ و در این زمینه آماده همکاری با دانشگاه ها و سازمان های مختلف است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورا اقدامات شورا و شهرداری در پنج سال گذشته در زمینه تلاش برای جذب گردشگران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با ایجاد بوستان های مسافر و همچنین برگزاری برخی برنامه ها در طول فصل تابستان و عید نوروز، رشد آمار ورودی گردشگر به شهر اولین ها محسوس بوده ولی تارسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.