رویکرد نظام تقویت تعاون است/ با آرمان نظام فاصله داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی صبح دوشنبه در دومین همایش روسای مراکز جامع علمی کاربردی تحت پوشش وزارت تعاون افزود: دغدغه همه ارکان نظام این است که چرا در بخش تعاون با آرمان نظام فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: جای خوشحالی تعاونگران در این است که در بحث ادغام وزارت تعاون، نگاه موافقان و مخالفان ادغام مبتنی بر ارتقای جایگاه تعاون بود و هر کدام ایده خود را موجب تعالی تعاون می دانستند و این موضوع موید این مطلب است که رشد تعاون در اقتصاد یک مطالبه جدی همگانی است.

اعلایی تصریح کرد: امروز فضای پیش روی تعاونگران بسیار امیدوارکننده است و نهاد دولتی متولی تعاون نیز از جایگاه مقتدرتری برخوردار است.

وی اضافه کرد: تلفیق آموزش و تعاون در فضای گسترده کسب و کارامری ضروری است و باید برای هر دو امر برنامه ریزی کرد.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی که در جمع روسای مراکز جامع علمی کاربردی تحت پوشش وزارت تعاون سخن می گفت، افزود: تجربه چندین ساله فعالیت تعاونی ها و همچنین تحقیقات انجام شده نشان می دهد موضوع مدیریت عمده ترین خلا در فعالیت تعاونی ها است و آموزش مدیریت برای مدیران تعاونی ها باید جدی گرفته شود.