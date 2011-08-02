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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۷

اعلائی:

رویکرد نظام تقویت تعاون است/ با آرمان نظام فاصله داریم

رویکرد نظام تقویت تعاون است/ با آرمان نظام فاصله داریم

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی گفت: رویکرد نظام تقویت تعاون است و موضوع تعاون به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی صبح دوشنبه در دومین همایش روسای مراکز جامع علمی کاربردی تحت پوشش وزارت تعاون افزود: دغدغه همه ارکان نظام این است که چرا در بخش تعاون با آرمان نظام فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: جای خوشحالی تعاونگران در این است که در بحث ادغام وزارت تعاون، نگاه موافقان و مخالفان ادغام مبتنی بر ارتقای جایگاه تعاون بود و هر کدام ایده خود را موجب تعالی تعاون می دانستند و این موضوع موید این مطلب است که رشد تعاون در اقتصاد یک مطالبه جدی همگانی است.

اعلایی تصریح کرد: امروز فضای پیش روی تعاونگران بسیار امیدوارکننده است و نهاد دولتی متولی تعاون نیز از جایگاه مقتدرتری برخوردار است.

وی اضافه کرد: تلفیق آموزش و تعاون در فضای گسترده کسب و کارامری ضروری است و باید برای هر دو امر برنامه ریزی کرد.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی که در جمع روسای مراکز جامع علمی کاربردی تحت پوشش وزارت تعاون سخن می گفت، افزود: تجربه چندین ساله فعالیت تعاونی ها و همچنین تحقیقات انجام شده نشان می دهد موضوع مدیریت عمده ترین خلا در فعالیت تعاونی ها است و آموزش مدیریت برای مدیران تعاونی ها باید جدی گرفته شود.

کد مطلب 1373410

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