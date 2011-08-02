مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

فروش اعتباری تولیدات 800 کارخانه به 16 میلیون مشتری

نظام الدین برزگری: نظارت موسسه استاندارد بر 14 قلم کالای پرمصرف ماه رمضان

دبیر هیئت دولت: گام دوم ادغام وزارتخانه‌ها در انتظار تصمیم مجلس

تفاهم:

با تصویب دولت؛ تعطیلات عید فطر افزایش پیدا می‌کند

چای تقلبی در 90 درصد ادارات

راه آهن ایران به عراق و سوریه متصل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: 6 میلیارد دلار اختلاف تقاضای ارز در کشور



تهران امروز:

خبرهای خوش رئیس بانک مرکزی

همصدایی برای تثبیت نام پول ملی

تعطیلات عید فطر افزایش می‌یابد



جام جم :

طرح لباس اسلامی همچنان بی‌سرانجام

بیمه‌ها مردم را سنگ قلاب می‌کنند

نرخ ارز، ذخایر طلا و تحریم‌ها به روایت بهمنی



جوان:

پروپاگاندای نفرت از نروژ تا کانادا

کاهش ساعات کار ادارات تهران یک ساعت، شهرستان‌ها 5/2 ساعت

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تقاضای کاذب 6 میلیارد دلاری ارز در کشور



حمایت:

بهمنی از ابلاغ دستورالعمل جدید چک در آینده نزدیک خبر داد؛ جزییات بخشودگی جرایم بانکی

واکنش اسد به تشدید بحران سازی‌های غرب: خروج سوریه از جبهه مقاومت توهم است

مرغ 3100 تومان، گوشت 8800 تومان؛ توزیع گسترده گوشت و مرغ در بازار

هلاکت سرکرده یک تیم تروریستی گروهک پژاک



خراسان:

پس از 72 ساعت؛ تیم 7 نفره عاملان انفجار لوله گاز ایران به ترکیه منهدم شد

توافق دولت و بخش خصوصی برای بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی

عضو هیئت رئیسه مجلس: کمیته سه جانبه مجلس، وزارت خارجه و نیرو هیچ گزارشی از پیگیری احداث سد کمال خان توسط افغانستان بر روی رودخانه هیرمند را ارایه نکرده‌اند



دنیای اقتصاد:

بدهی 50 هزار میلیارد توانی صنعتگران تقسیط می‌شود؟ توافق تاریخی صنعتگر و بانکدار

دولت تصویب کرد: لایحه افزایش تعطیلی عید فطر

وزیر اقتصاد دولت نهم؛ موانع بهبود فضای کسب و کار از نگاه دانش‌ جعفری



شرق:

ابهام در صادرات نفت ایران به هند

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: طرح سئوال از رئیس جمهور الان بالای 90 امضا دارد

مقایسه آماری تقویم ایران با برخی کشورهای جهان؛ تعطیلات‌مان از همه کمتر است

نیکلای پاتروشف به ایران می‌آید

جلسه اضطراری شورای امنیت درباره سوریه



فرهیختگان:

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد: افزایش تعطیلات عید فطر

سخنگوی وزارت امور خارجه: تصمیمی برای کاهش رابطه با انگلیس نگرفته‌ایم

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: شرایط برای کشاورزان مشکل شده است



قدس:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد: توافق ایران و عراق برای نابودی "پژاک"

بهمنی: ایران را برای دوران بدتر از "شعب ابی‌طالب" هم آماده کرده‌ایم

وزیر دفاع خبر داد: تقویت نیروی دریایی اساس دکترین گسترش امنیت در آبهای آزاد



کیهان:

رئیس سازمان هوافضا: ایران موشک بالستیک صادر می‌کند

مردم اردن درخواست نخست وزیر برای مذاکره را رد کردند

اعلم ساعات کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان

مجلس برنامه 4 وزیر پیشنهادی را پذیرفت

همشهری:

ترافیک هسته‌ای ایران و روسیه

هشدار نسبت به تخریب مسجد امام اصفهان

کودکان زیر چتر حمایتی قانون

چمران: دلالی تراکم برچیده شده است.

