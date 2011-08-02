برای برخورد با کودک آزاری چالش قانونی داریم

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار اخبار کودک آزاریهای اخیر در رسانه ها گفت: باید سازو کاری تعریف شود تا دستگاه قضائی بلافاصله از رخداد کودک آزاری در کشور مطلع شده و به سرعت اقدام کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در یکی از موارد کودک آزاری با اینکه کودک مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته بود بازهم در اختیار والدین خود قرار گرفت گفت: کودکانی که مورد آزار قرار می گیرند نیاز به حمایت دارند البته در بسیاری از موارد کودکان ترجیح می دهند با اینکه مورد آزار والدین هستند ولی باز هم با آنها زندگی کنند که باید گفت در این موارد با چالش قانونی مواجه هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: البته نباید از نقش رسانه ها و همچنین فرهنگ سازی در جامعه غافل بود زیرا برخورد با کودک آزاری در جامعه تنها به دوش دستگاه قضائی نیست بلکه جامعه هم به واسطه دستگاههای فرهنگی و اطلاع رسانی باید این آسیب را در خود کنترل کند.