کشف و ضبط 20 هزار گیرنده ماهواره در کردستان

محسن حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بعد از ابلاغ طرح پنج گانه در سراسر کشور نیروی انتظامی در تجسس های خود در این استان موفق به کشف پنج هزار گیرنده در سنندج شده است و این طرح در راستای برخورد قاطع با جرایم آشکار همچنان ادامه دارد.



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی مسئول اجرای قانون است، افزود: در طرح جمع آوری گیرنده های ماهواره علاوه بر وارد کننده تجهیزات ماهواره ای با نصاب و استفاده کننده آنها برخورد می شود و در صورت تکرار در نصب مجدد این افراد تحویل مرجع قضایی داده می شوند.



فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه فرهنگ ما متفاوت با غرب است، بیان کرد: علاوه بر جمع آوری ماهواره در طرح پنج گانه کشوری طرح برخورد با ارازل و اوباش، زنان بد حجاب، مزاحم نوامیس مردم، تولیدکنندگان مشروبات الکلی، جمع آوری معتادان و برخورد با مراسمات لهو و لعب در جهت برقراری امنیت اخلاقی اجرا می شود.



حسن خانی با اشاره به اینکه مردم از اجرای این طرح راضی هستند، اعلام کرد: خانمها با 90 درصد رضایت از این طرح بزرگترین حامیان نیروی انتظامی هستند در بحث مبارزه با بد حجابی هستند که البته ریشه بسیاری از این بدحجابی به توطئه ها و دسیسه های دشمن در راستای ضربه زدن به انقلاب اسلامی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بین نیروهای انتظامی میانگین سواد کارشناسی است، گفت: فرماندهی انتظامی با هزار و 700 ماموریت دارای 19 درصد افزایش تقدیر و کاهش 13 درصدی انتقادها بوده است.



فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان گفت: نیروی انتظامی باید مردمی شود تا مردم مشکلات شان را راحت تر با آنها در میان بگذارند و در همین راستا در سال دو بار برای نیروها آموزش اصلاح الگوی رفتاری برگزار می شود و در آن نحوه ارتباط و تعامل مناسب و شایسته با مردم آموزش داده می شود.